https://ria.ru/20240128/pozhar-1923952687.html
При пожаре в Театре сатиры в Москве, предварительно, никто не пострадал
При пожаре в Театре сатиры в Москве, предварительно, никто не пострадал - РИА Новости, 28.01.2024
При пожаре в Театре сатиры в Москве, предварительно, никто не пострадал
Пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T11:41
2024-01-28T11:41
2024-01-28T13:50
происшествия
новости культуры
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923966159_0:13:3086:1749_1920x0_80_0_0_47ea0e61647e1d7cfed88d5cfe8033ba.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 10:58 28.01.2024 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу, Триумфальная площадь, д. 2. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя.
https://ria.ru/20240116/dekoratsiya-1921588002.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923966159_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_2b71b1797fc39a5548d82c821505a0c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новости культуры, москва
Происшествия, Новости культуры, Москва
При пожаре в Театре сатиры в Москве, предварительно, никто не пострадал
При пожаре в Театре сатиры в центре Москвы, предварительно, никто не пострадал