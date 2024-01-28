https://ria.ru/20240128/pozhar-1923952687.html

При пожаре в Театре сатиры в Москве, предварительно, никто не пострадал

При пожаре в Театре сатиры в Москве, предварительно, никто не пострадал - РИА Новости, 28.01.2024

При пожаре в Театре сатиры в Москве, предварительно, никто не пострадал

Пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T11:41

2024-01-28T11:41

2024-01-28T13:50

происшествия

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москва

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 10:58 28.01.2024 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу, Триумфальная площадь, д. 2. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новости культуры, москва