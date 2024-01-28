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При пожаре в Театре сатиры в Москве, предварительно, никто не пострадал - РИА Новости, 28.01.2024
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11:41 28.01.2024 (обновлено: 13:50 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/pozhar-1923952687.html
При пожаре в Театре сатиры в Москве, предварительно, никто не пострадал
При пожаре в Театре сатиры в Москве, предварительно, никто не пострадал - РИА Новости, 28.01.2024
При пожаре в Театре сатиры в Москве, предварительно, никто не пострадал
Пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T11:41
2024-01-28T13:50
происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 10:58 28.01.2024 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу, Триумфальная площадь, д. 2. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя.
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происшествия, новости культуры, москва
Происшествия, Новости культуры, Москва
При пожаре в Театре сатиры в Москве, предварительно, никто не пострадал

При пожаре в Театре сатиры в центре Москвы, предварительно, никто не пострадал

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве
Работа противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Работа противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 10:58 28.01.2024 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу, Триумфальная площадь, д. 2. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя.
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