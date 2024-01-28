https://ria.ru/20240128/pozhar-1923950665.html

В Москве загорелся Театр сатиры

В Москве загорелся Театр сатиры - РИА Новости, 28.01.2024

В Москве загорелся Театр сатиры

На Триумфальной площади в Москве загорелся знаменитый Театр сатиры, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T11:28

2024-01-28T11:28

2024-01-28T13:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. На Триумфальной площади в Москве загорелся знаменитый Театр сатиры, сообщил корреспондент РИА Новости.Из-под крыши здания идет дым, на месте работают пожарные службы."В 10:58 28.01.2024 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Триумфальная площадь, д. 2. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Позже в ведомстве добавили, что огонь в театре распространяется по деревянным конструкциям. МЧС наращивает силы для его ликвидации, сейчас на месте работают 76 человек и 21 единица техники.Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров, эвакуированы 50 человек.Предварительная версия пожара — ремонтные работы в здании, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В пресс-службе Театра сатиры сказали агентству, что в здании произошло задымление."Пожарные расчеты, конечно, вызваны. Ситуация под контролем. Подробности будут позже", — сказала собеседница агентства.Она также добавила, что в театре отменили дневной спектакль.В пресс-службе департамента культуры столицы уточнили, что в момент пожара в театре не проходило спектаклей и других мероприятий."В здании находились только сотрудники и 17 первых зрителей спектакля, который должен был начаться в 12:00. Все оперативно были эвакуированы", — уточнили в ведомстве.Из-за возгорания временно перекрыли съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу.

https://ria.ru/20240105/truba-1919869802.html

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Пожар в здании Театра сатиры в Москве LIVE: Пожар в здании Театра сатиры в Москве 2024-01-28T11:28 true PT30M39S

Кадры с места пожара в здании на Триумфальной площади Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании на Триумфальной площади. 2024-01-28T11:28 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва