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В Москве загорелся Театр сатиры
В Москве загорелся Театр сатиры - РИА Новости, 28.01.2024
В Москве загорелся Театр сатиры
На Триумфальной площади в Москве загорелся знаменитый Театр сатиры, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T11:28
2024-01-28T11:28
2024-01-28T13:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. На Триумфальной площади в Москве загорелся знаменитый Театр сатиры, сообщил корреспондент РИА Новости.Из-под крыши здания идет дым, на месте работают пожарные службы."В 10:58 28.01.2024 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Триумфальная площадь, д. 2. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Позже в ведомстве добавили, что огонь в театре распространяется по деревянным конструкциям. МЧС наращивает силы для его ликвидации, сейчас на месте работают 76 человек и 21 единица техники.Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров, эвакуированы 50 человек.Предварительная версия пожара — ремонтные работы в здании, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В пресс-службе Театра сатиры сказали агентству, что в здании произошло задымление."Пожарные расчеты, конечно, вызваны. Ситуация под контролем. Подробности будут позже", — сказала собеседница агентства.Она также добавила, что в театре отменили дневной спектакль.В пресс-службе департамента культуры столицы уточнили, что в момент пожара в театре не проходило спектаклей и других мероприятий."В здании находились только сотрудники и 17 первых зрителей спектакля, который должен был начаться в 12:00. Все оперативно были эвакуированы", — уточнили в ведомстве.Из-за возгорания временно перекрыли съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу.
https://ria.ru/20240105/truba-1919869802.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Пожар в здании Театра сатиры в Москве
LIVE: Пожар в здании Театра сатиры в Москве
2024-01-28T11:28
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Кадры с места пожара в здании на Триумфальной площади
Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании на Триумфальной площади.
2024-01-28T11:28
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PT0M15S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве загорелся Театр сатиры
Пожарные работают в Театре сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. На Триумфальной площади в Москве загорелся знаменитый Театр сатиры, сообщил корреспондент РИА Новости.
Из-под крыши здания идет дым, на месте работают пожарные службы.
«
"В 10:58 28.01.2024 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Триумфальная площадь, д. 2. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Позже в ведомстве добавили, что огонь в театре распространяется по деревянным конструкциям. МЧС наращивает силы для его ликвидации, сейчас на месте работают 76 человек и 21 единица техники.
Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров, эвакуированы 50 человек.
Предварительная версия пожара — ремонтные работы в здании, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В пресс-службе Театра сатиры сказали агентству, что в здании произошло задымление.
«
"Пожарные расчеты, конечно, вызваны. Ситуация под контролем. Подробности будут позже", — сказала собеседница агентства.
Она также добавила, что в театре отменили дневной спектакль.
В пресс-службе департамента культуры столицы уточнили, что в момент пожара в театре не проходило спектаклей и других мероприятий.
"В здании находились только сотрудники и 17 первых зрителей спектакля, который должен был начаться в 12:00. Все оперативно были эвакуированы", — уточнили в ведомстве.
Из-за возгорания временно перекрыли съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу.
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