Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске потушили пожар в торговом центре - РИА Новости, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 28.01.2024 (обновлено: 09:30 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/pozhar-1923937258.html
В Красноярске потушили пожар в торговом центре
В Красноярске потушили пожар в торговом центре - РИА Новости, 28.01.2024
В Красноярске потушили пожар в торговом центре
Пожарные в течение трех часов тушили пожар в торговом центре в Красноярске, пострадавших нет, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T08:51
2024-01-28T09:30
происшествия
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923940894_19:0:1043:576_1920x0_80_0_0_bcbd8169bda8244324d70244e264232b.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Пожарные в течение трех часов тушили пожар в торговом центре в Красноярске, пострадавших нет, сообщает краевой главк МЧС. "Короткое замыкание электропроводки в павильоне по продажи посуды произошло сегодня утром в ТЦ Красноярска. На момент возникновения пожара торговый центр был закрыт, поэтому посетителей не было. Пожар ликвидирован в течение трех часов на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении. На тушении работали 58 человек и 18 единиц техники.
https://ria.ru/20240127/sk-1923833346.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923940894_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_21add88255226542784d599b3508c056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
В Красноярске потушили пожар в торговом центре

В Красноярске потушили пожар в торговом центре, никто не пострадал

© Фото : МЧС Красноярского края/TelegramПоследствия пожара в торговом центре в Красноярске
Последствия пожара в торговом центре в Красноярске - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : МЧС Красноярского края/Telegram
Последствия пожара в торговом центре в Красноярске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Пожарные в течение трех часов тушили пожар в торговом центре в Красноярске, пострадавших нет, сообщает краевой главк МЧС.
"Короткое замыкание электропроводки в павильоне по продажи посуды произошло сегодня утром в ТЦ Красноярска. На момент возникновения пожара торговый центр был закрыт, поэтому посетителей не было. Пожар ликвидирован в течение трех часов на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На тушении работали 58 человек и 18 единиц техники.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
В Самарской области подросток погиб при пожаре в частном доме
Вчера, 12:32
 
ПроисшествияКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала