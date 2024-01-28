https://ria.ru/20240128/pozhar-1923937258.html

В Красноярске потушили пожар в торговом центре

В Красноярске потушили пожар в торговом центре - РИА Новости, 28.01.2024

В Красноярске потушили пожар в торговом центре

Пожарные в течение трех часов тушили пожар в торговом центре в Красноярске, пострадавших нет, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T08:51

2024-01-28T08:51

2024-01-28T09:30

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Пожарные в течение трех часов тушили пожар в торговом центре в Красноярске, пострадавших нет, сообщает краевой главк МЧС. "Короткое замыкание электропроводки в павильоне по продажи посуды произошло сегодня утром в ТЦ Красноярска. На момент возникновения пожара торговый центр был закрыт, поэтому посетителей не было. Пожар ликвидирован в течение трех часов на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении. На тушении работали 58 человек и 18 единиц техники.

https://ria.ru/20240127/sk-1923833346.html

красноярск

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярск