https://ria.ru/20240128/pozhar-1923937258.html
В Красноярске потушили пожар в торговом центре
В Красноярске потушили пожар в торговом центре - РИА Новости, 28.01.2024
В Красноярске потушили пожар в торговом центре
Пожарные в течение трех часов тушили пожар в торговом центре в Красноярске, пострадавших нет, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T08:51
2024-01-28T08:51
2024-01-28T09:30
происшествия
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923940894_19:0:1043:576_1920x0_80_0_0_bcbd8169bda8244324d70244e264232b.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Пожарные в течение трех часов тушили пожар в торговом центре в Красноярске, пострадавших нет, сообщает краевой главк МЧС. "Короткое замыкание электропроводки в павильоне по продажи посуды произошло сегодня утром в ТЦ Красноярска. На момент возникновения пожара торговый центр был закрыт, поэтому посетителей не было. Пожар ликвидирован в течение трех часов на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении. На тушении работали 58 человек и 18 единиц техники.
https://ria.ru/20240127/sk-1923833346.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923940894_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_21add88255226542784d599b3508c056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
В Красноярске потушили пожар в торговом центре
В Красноярске потушили пожар в торговом центре, никто не пострадал