Москвичам пообещали теплую неделю
Тишковец: следующая неделя в Москве будет теплой и малоснежной
Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Следующая неделя будет в Москве будет тёплой и малоснежной, ожидается около нуля градусов днем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"По прогнозу, предстоящая неделя в столичном регионе ожидается тёплой, днем около нуля градусов, и малоснежной, выпадет не более 2-3 миллиметров, а значит, сугробы в Москве к концу недели осядут примерно на 7 сантиметров и составят 37-45 сантиметров, что почти будет соответствовать положенному в это время года, норма первой декады февраля – 36 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Специалист добавил, что за прошедшие сутки осадков в Москве не было, а в Подмосковье прирост снега составил от 0 до 2 миллиметров.
"В результате высота снежного покрова практически не изменилась и примерно в 1,5 раза превышает норму заключительной декады января", - пояснил синоптик.
Так, на столичных метеостанциях ВДНХ и Балчуг высота снега составила 44 сантиметра, в Тушино – 52 сантиметра. Динамика составила минус 1 сантиметр за сутки.
"В Подмосковье ситуация со снежным покровом такая: Волоколамск и Коломна – 50 сантиметров, Павловский Посад – 48 сантиметров, Кашира и Черусти – 47 сантиметров, Ново-Иерусалим – 46 сантиметров, Серпухов – 45 сантиметров, Михайловское – 44 сантиметра, Можайск – 43 сантиметра, Клин – 42 сантиметра", - рассказал Тишковец.