https://ria.ru/20240128/pogoda-1923950507.html

Москвичам пообещали теплую неделю

Москвичам пообещали теплую неделю - РИА Новости, 28.01.2024

Москвичам пообещали теплую неделю

Следующая неделя будет в Москве будет тёплой и малоснежной, ожидается около нуля градусов днем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T11:26

2024-01-28T11:26

2024-01-28T11:26

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Следующая неделя будет в Москве будет тёплой и малоснежной, ожидается около нуля градусов днем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "По прогнозу, предстоящая неделя в столичном регионе ожидается тёплой, днем около нуля градусов, и малоснежной, выпадет не более 2-3 миллиметров, а значит, сугробы в Москве к концу недели осядут примерно на 7 сантиметров и составят 37-45 сантиметров, что почти будет соответствовать положенному в это время года, норма первой декады февраля – 36 сантиметров", - рассказал Тишковец. Специалист добавил, что за прошедшие сутки осадков в Москве не было, а в Подмосковье прирост снега составил от 0 до 2 миллиметров. "В результате высота снежного покрова практически не изменилась и примерно в 1,5 раза превышает норму заключительной декады января", - пояснил синоптик. Так, на столичных метеостанциях ВДНХ и Балчуг высота снега составила 44 сантиметра, в Тушино – 52 сантиметра. Динамика составила минус 1 сантиметр за сутки. "В Подмосковье ситуация со снежным покровом такая: Волоколамск и Коломна – 50 сантиметров, Павловский Посад – 48 сантиметров, Кашира и Черусти – 47 сантиметров, Ново-Иерусалим – 46 сантиметров, Серпухов – 45 сантиметров, Михайловское – 44 сантиметра, Можайск – 43 сантиметра, Клин – 42 сантиметра", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20240122/vkontakte-1922718088.html

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), волоколамск, евгений тишковец, погода