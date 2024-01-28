https://ria.ru/20240128/pogoda-1923939412.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 28.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода, отсутствие существенных осадков и до минус 5 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T09:09

2024-01-28T09:09

2024-01-28T09:09

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Облачная погода, отсутствие существенных осадков и до минус 5 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам специалиста, синоптическая ситуация в столичном регионе в воскресенье обусловится областью повышенного атмосферного давления с преобладанием инверсионной слоистой облачности при минимальной вероятности осадков и температурном фоне на 2 градуса теплее климатической нормы. "В Москве преобладание облачной погоды, без существенных осадков. Температура воздуха в столице минус 3-5 градусов, по области минус 1-6 градусов", - сообщил Тишковец. В воскресенье в столице будет дуть ветер западной четверти со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240122/vkontakte-1922718088.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода