https://ria.ru/20240128/piskarev-1923979409.html

Пискарев оценил возможность "революционеров" повлиять на ситуацию в России

Пискарев оценил возможность "революционеров" повлиять на ситуацию в России - РИА Новости, 28.01.2024

Пискарев оценил возможность "революционеров" повлиять на ситуацию в России

Несмотря на постепенное увеличение реестра иноагентов, круг "революционеров" слишком узок, чтобы заметно повлиять на ситуацию в России, заявил председатель... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T15:07

2024-01-28T15:07

2024-01-28T15:07

россия

сша

василий пискарев

евросоюз

госдума рф

политика

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Несмотря на постепенное увеличение реестра иноагентов, круг "революционеров" слишком узок, чтобы заметно повлиять на ситуацию в России, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев, комментируя заявление представителя ЕС Петера Стано. Ранее пресс-секретарь дипслужбы ЕС Петер Стано высказал сожаление в связи с регулярным появлением новых имен в реестре иноагентов Минюста РФ. "Несмотря на то, что реестр иноагентов постепенно увеличивается, уж слишком узок круг этих "революционеров", чтобы как-то заметно повлиять на ситуацию в России. Вовремя принятые нами законы не дают им простора для подрывной деятельности. Работу по защите суверенитета мы продолжаем, и это для недружественных нашей стране политиков явно безрадостная новость", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Он отметил, что ЕС и США уже давно не камуфлируют вмешательства в дела России, а ЕС настойчиво сигнализирует, что надеется на своих агентов влияния.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, василий пискарев, евросоюз, госдума рф, политика