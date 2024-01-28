https://ria.ru/20240128/piskarev-1923979409.html
Пискарев оценил возможность "революционеров" повлиять на ситуацию в России
Пискарев оценил возможность "революционеров" повлиять на ситуацию в России - РИА Новости, 28.01.2024
Пискарев оценил возможность "революционеров" повлиять на ситуацию в России
Несмотря на постепенное увеличение реестра иноагентов, круг "революционеров" слишком узок, чтобы заметно повлиять на ситуацию в России, заявил председатель... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:07
2024-01-28T15:07
2024-01-28T15:07
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Несмотря на постепенное увеличение реестра иноагентов, круг "революционеров" слишком узок, чтобы заметно повлиять на ситуацию в России, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев, комментируя заявление представителя ЕС Петера Стано. Ранее пресс-секретарь дипслужбы ЕС Петер Стано высказал сожаление в связи с регулярным появлением новых имен в реестре иноагентов Минюста РФ. "Несмотря на то, что реестр иноагентов постепенно увеличивается, уж слишком узок круг этих "революционеров", чтобы как-то заметно повлиять на ситуацию в России. Вовремя принятые нами законы не дают им простора для подрывной деятельности. Работу по защите суверенитета мы продолжаем, и это для недружественных нашей стране политиков явно безрадостная новость", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Он отметил, что ЕС и США уже давно не камуфлируют вмешательства в дела России, а ЕС настойчиво сигнализирует, что надеется на своих агентов влияния.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, сша, василий пискарев, евросоюз, госдума рф, политика
Россия, США, Василий Пискарев, Евросоюз, Госдума РФ, Политика
Пискарев оценил возможность "революционеров" повлиять на ситуацию в России
Пискарев: круг "революционеров" слишком узок, чтобы влиять на ситуацию в России
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Несмотря на постепенное увеличение реестра иноагентов, круг "революционеров" слишком узок, чтобы заметно повлиять на ситуацию в России, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев, комментируя заявление представителя ЕС Петера Стано.
Ранее пресс-секретарь дипслужбы ЕС Петер Стано высказал сожаление в связи с регулярным появлением новых имен в реестре иноагентов Минюста РФ.
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"Несмотря на то, что реестр иноагентов постепенно увеличивается, уж слишком узок круг этих "революционеров", чтобы как-то заметно повлиять на ситуацию в России. Вовремя принятые нами законы не дают им простора для подрывной деятельности. Работу по защите суверенитета мы продолжаем, и это для недружественных нашей стране политиков явно безрадостная новость", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ЕС и США
уже давно не камуфлируют вмешательства в дела России, а ЕС настойчиво сигнализирует, что надеется на своих агентов влияния.
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