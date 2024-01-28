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В Москве перекрыли съезд с Садового кольца на Брестскую улицу
В Москве перекрыли съезд с Садового кольца на Брестскую улицу - РИА Новости, 28.01.2024
В Москве перекрыли съезд с Садового кольца на Брестскую улицу
Съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу временно перекрыт из-за возгорания в театре Сатиры на Триумфальной площади в центре Москвы, сообщается в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:30
2024-01-28T14:30
2024-01-28T14:56
происшествия
москва
садовое кольцо (москва)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу временно перекрыт из-за возгорания в театре Сатиры на Триумфальной площади в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. Позже в Telegram-канале МЧС России сообщили, что огонь в театре Сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения. "В связи с возгоранием на Триумфальной площади, 2 перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении. Позже в Telegram-канале ведомства сообщили, что движение открыто по одной полосе в направлении 1-й Брестской улицы. "Открыто движение по одной полосе в направлении 1-й Брестской улицы", - говорится в сообщении.
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Жительница соседнего дома о пожаре на крыше театра на Триумфальной площади
Пожар на крыше театра на Триумфальной площади начался в районе 11.00 мск, начал валить дым из-под купола, где ранее долго шел ремонт, рассказали РИА Новости жильцы соседнего дома
2024-01-28T14:30
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РИА Новости
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происшествия, москва, садовое кольцо (москва), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Садовое кольцо (Москва), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве перекрыли съезд с Садового кольца на Брестскую улицу
Съезд с Садового кольца на Брестскую улицу перекрыт из-за пожара в Театре сатиры