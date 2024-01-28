https://ria.ru/20240128/perekrytie-1923977391.html

В Москве перекрыли съезд с Садового кольца на Брестскую улицу

В Москве перекрыли съезд с Садового кольца на Брестскую улицу - РИА Новости, 28.01.2024

В Москве перекрыли съезд с Садового кольца на Брестскую улицу

Съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу временно перекрыт из-за возгорания в театре Сатиры на Триумфальной площади в центре Москвы, сообщается в... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:30

2024-01-28T14:30

2024-01-28T14:56

происшествия

москва

садовое кольцо (москва)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу временно перекрыт из-за возгорания в театре Сатиры на Триумфальной площади в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. Позже в Telegram-канале МЧС России сообщили, что огонь в театре Сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения. "В связи с возгоранием на Триумфальной площади, 2 перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении. Позже в Telegram-канале ведомства сообщили, что движение открыто по одной полосе в направлении 1-й Брестской улицы. "Открыто движение по одной полосе в направлении 1-й Брестской улицы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240128/teatr-1923960101.html

москва

садовое кольцо (москва)

россия

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Жительница соседнего дома о пожаре на крыше театра на Триумфальной площади Пожар на крыше театра на Триумфальной площади начался в районе 11.00 мск, начал валить дым из-под купола, где ранее долго шел ремонт, рассказали РИА Новости жильцы соседнего дома 2024-01-28T14:30 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, садовое кольцо (москва), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)