https://ria.ru/20240128/pamyatnik-1923963550.html

На Новодевичьем кладбище открыли памятник Василию Лановому

На Новодевичьем кладбище открыли памятник Василию Лановому - РИА Новости, 28.01.2024

На Новодевичьем кладбище открыли памятник Василию Лановому

Памятник народному артисту СССР Василию Лановому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T13:27

2024-01-28T13:27

2024-01-28T17:44

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Памятник народному артисту СССР Василию Лановому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Лановой умер 28 января 2021-го на 88-м году жизни. Памятник выполнен из гранитной плиты с православным крестом, высеченным по центру. На нем перечислены названия фильмов и спектаклей, в которых играл Лановой. Среди кинокартин указаны "Офицеры", "Алые паруса", "Война и мир", "Анна Каренина", в числе театральных постановок — "Посвящение Еве", "Принцесса Турандот", "Маленькие трагедии", "Антоний и Клеопатра".Перед гранитной плитой стоит бюст артиста. У подножия памятника лежат цветы от родственников и поклонников творчества Ланового. Недалеко от Ланового похоронены народные артисты РСФСР Владимир Меньшов и Глеб Панфилов, а также народная артистка СССР Инна Чурикова. Лановой родился 16 января 1934 года. Он прослужил в Театре имени Вахтангова 63 года, до последних дней играя в постановках. На его счету более 50 ролей, в том числе роль Фабиано в "Марии Стюарт", Цезаря в "Антонии и Клеопатре", Виктора в "Иркутской истории", Поэта в "Пристани". Он запомнился ролями в фильмах "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Анна Каренина", "Офицеры" и других. Артист принимал участие во встречах и концертах в горячих точках, в частности в Цхинвале и Донбассе. Лановой был председателем межрегионального общественного фонда "Армия и культура", членом Общественного совета при Министерстве обороны РФ, одним из лидеров движения "Бессмертный полк" и занимал пост руководителя международного кинофестиваля для детей "Артек".

https://ria.ru/20230131/kino-1848494070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, василий лановой, москва