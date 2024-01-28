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На Новодевичьем кладбище открыли памятник Василию Лановому - РИА Новости, 28.01.2024
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Культура
 
13:27 28.01.2024 (обновлено: 17:44 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/pamyatnik-1923963550.html
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Василию Лановому
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Василию Лановому - РИА Новости, 28.01.2024
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Василию Лановому
Памятник народному артисту СССР Василию Лановому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T13:27
2024-01-28T17:44
культура
новости культуры
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Памятник народному артисту СССР Василию Лановому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Лановой умер 28 января 2021-го на 88-м году жизни. Памятник выполнен из гранитной плиты с православным крестом, высеченным по центру. На нем перечислены названия фильмов и спектаклей, в которых играл Лановой. Среди кинокартин указаны "Офицеры", "Алые паруса", "Война и мир", "Анна Каренина", в числе театральных постановок — "Посвящение Еве", "Принцесса Турандот", "Маленькие трагедии", "Антоний и Клеопатра".Перед гранитной плитой стоит бюст артиста. У подножия памятника лежат цветы от родственников и поклонников творчества Ланового. Недалеко от Ланового похоронены народные артисты РСФСР Владимир Меньшов и Глеб Панфилов, а также народная артистка СССР Инна Чурикова. Лановой родился 16 января 1934 года. Он прослужил в Театре имени Вахтангова 63 года, до последних дней играя в постановках. На его счету более 50 ролей, в том числе роль Фабиано в "Марии Стюарт", Цезаря в "Антонии и Клеопатре", Виктора в "Иркутской истории", Поэта в "Пристани". Он запомнился ролями в фильмах "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Анна Каренина", "Офицеры" и других. Артист принимал участие во встречах и концертах в горячих точках, в частности в Цхинвале и Донбассе. Лановой был председателем межрегионального общественного фонда "Армия и культура", членом Общественного совета при Министерстве обороны РФ, одним из лидеров движения "Бессмертный полк" и занимал пост руководителя международного кинофестиваля для детей "Артек".
https://ria.ru/20230131/kino-1848494070.html
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Культура, Новости культуры, Василий Лановой, Москва
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Василию Лановому

На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Василию Лановому

© РИА НовостиПамятник народному артисту СССР Василию Лановому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Памятник народному артисту СССР Василию Лановому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
© РИА Новости
Памятник народному артисту СССР Василию Лановому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Памятник народному артисту СССР Василию Лановому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Лановой умер 28 января 2021-го на 88-м году жизни.
Памятник выполнен из гранитной плиты с православным крестом, высеченным по центру. На нем перечислены названия фильмов и спектаклей, в которых играл Лановой. Среди кинокартин указаны "Офицеры", "Алые паруса", "Война и мир", "Анна Каренина", в числе театральных постановок — "Посвящение Еве", "Принцесса Турандот", "Маленькие трагедии", "Антоний и Клеопатра".
Перед гранитной плитой стоит бюст артиста. У подножия памятника лежат цветы от родственников и поклонников творчества Ланового.
Кадр из фильма Полосатый рейс
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31 января 2023, 08:00
Недалеко от Ланового похоронены народные артисты РСФСР Владимир Меньшов и Глеб Панфилов, а также народная артистка СССР Инна Чурикова.
Лановой родился 16 января 1934 года. Он прослужил в Театре имени Вахтангова 63 года, до последних дней играя в постановках. На его счету более 50 ролей, в том числе роль Фабиано в "Марии Стюарт", Цезаря в "Антонии и Клеопатре", Виктора в "Иркутской истории", Поэта в "Пристани". Он запомнился ролями в фильмах "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Анна Каренина", "Офицеры" и других.
Артист принимал участие во встречах и концертах в горячих точках, в частности в Цхинвале и Донбассе. Лановой был председателем межрегионального общественного фонда "Армия и культура", членом Общественного совета при Министерстве обороны РФ, одним из лидеров движения "Бессмертный полк" и занимал пост руководителя международного кинофестиваля для детей "Артек".
Ирина Купченко и Евгений Князев на торжественном открытии памятника вахтанговским корифеям - народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву у Симоновской сцены театра имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
В Москве открыли памятник Лановому, Этушу и Яковлеву
6 сентября 2022, 14:36
 
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