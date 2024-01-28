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"Главный приоритет": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 28.01.2024
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09:41 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/otnosheniya-1923942480.html
"Главный приоритет": в США сделали неожиданное заявление о России
"Главный приоритет": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 28.01.2024
"Главный приоритет": в США сделали неожиданное заявление о России
Правительству США необходимо сосредоточиться на нормализации отношений с Россией, написал в социальной сети Х бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T09:41
2024-01-28T09:41
сша
россия
украина
скотт риттер
сергей лавров
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Правительству США необходимо сосредоточиться на нормализации отношений с Россией, написал в социальной сети Х бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."Восстановление отношений с Россией &lt;…&gt; должно стать нашим главным приоритетом", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что Украина не находится в сфере интересов Вашингтона и Альянса."Украина имеет нулевое стратегическое значение как для США, так и для НАТО", — резюмировал военный.В среду на пресс-конференции в ООН глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношений между США и Россией сегодня практически нет, они находятся на низком уровне, ведется "нудный" диалог о работе посольств.
https://ria.ru/20240128/preduprezhdenie-1923932382.html
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сша, россия, украина, скотт риттер, сергей лавров, нато, оон
США, Россия, Украина, Скотт Риттер, Сергей Лавров, НАТО, ООН
"Главный приоритет": в США сделали неожиданное заявление о России

Риттер: восстановление отношений с Россией должно стать приоритетом для США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв РИА Новости. Правительству США необходимо сосредоточиться на нормализации отношений с Россией, написал в социальной сети Х бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Восстановление отношений с Россией <…> должно стать нашим главным приоритетом", — отметил он.
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Риттер также подчеркнул, что Украина не находится в сфере интересов Вашингтона и Альянса.
"Украина имеет нулевое стратегическое значение как для США, так и для НАТО", — резюмировал военный.
В среду на пресс-конференции в ООН глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношений между США и Россией сегодня практически нет, они находятся на низком уровне, ведется "нудный" диалог о работе посольств.
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СШАРоссияУкраинаСкотт РиттерСергей ЛавровНАТОООН
 
 
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