https://ria.ru/20240128/otnosheniya-1923942480.html

"Главный приоритет": в США сделали неожиданное заявление о России

"Главный приоритет": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 28.01.2024

"Главный приоритет": в США сделали неожиданное заявление о России

Правительству США необходимо сосредоточиться на нормализации отношений с Россией, написал в социальной сети Х бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T09:41

2024-01-28T09:41

2024-01-28T09:41

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россия

украина

скотт риттер

сергей лавров

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оон

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Правительству США необходимо сосредоточиться на нормализации отношений с Россией, написал в социальной сети Х бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."Восстановление отношений с Россией <…> должно стать нашим главным приоритетом", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что Украина не находится в сфере интересов Вашингтона и Альянса."Украина имеет нулевое стратегическое значение как для США, так и для НАТО", — резюмировал военный.В среду на пресс-конференции в ООН глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношений между США и Россией сегодня практически нет, они находятся на низком уровне, ведется "нудный" диалог о работе посольств.

https://ria.ru/20240128/preduprezhdenie-1923932382.html

https://ria.ru/20240128/amerikantsy-1923925845.html

сша

россия

украина

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сша, россия, украина, скотт риттер, сергей лавров, нато, оон