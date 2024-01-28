https://ria.ru/20240128/obstrel-1923951637.html

Жителей белгородского села эвакуируют из-за найденного снаряда

Жителей белгородского села эвакуируют из-за найденного снаряда - РИА Новости, 28.01.2024

Жителей белгородского села эвакуируют из-за найденного снаряда

Жителей нескольких улиц села Стрелецкое Белгородского района временно эвакуируют в связи с обнаружением неразорвавшегося боеприпаса, сообщила глава районной... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T11:33

2024-01-28T11:33

2024-01-28T11:33

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

россия

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БЕЛГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Жителей нескольких улиц села Стрелецкое Белгородского района временно эвакуируют в связи с обнаружением неразорвавшегося боеприпаса, сообщила глава районной администрации Анна Куташова в Telegram-канале. "Принято решение об эвакуации жителей нескольких улиц в Стрелецком, потому что нашли неразорвавшийся боеприпас. Для обеспечения максимальной безопасности предлагаем жителям выехать на не менее чем 500 метров от места. Сейчас коллеги вышли на оповещение и подомовой обход", - написала Куташова. Она добавила, что желающие могут самостоятельно покинуть зону опасности. Тем, кому необходим транспорт, будет предоставлен автобус. Для временного пребывания людей будет использован Дом культуры в Пушкарном. По ее словам, после эвакуации всех жителей, взрывотехники Минобороны РФ примут решение о способе утилизации боеприпаса. Охрана имущества будет обеспечена территориальной обороной до возвращения жителей.

https://ria.ru/20240127/obstrel-1923903621.html

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белгородский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородский район, россия