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Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат компенсации - РИА Новости, 28.01.2024
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12:10 28.01.2024 (обновлено: 12:27 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923955010.html
Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат компенсации
Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат компенсации - РИА Новости, 28.01.2024
Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат компенсации
Все жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат единовременную материальную помощь от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщил глава администрации... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T12:10
2024-01-28T12:27
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Все жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат единовременную материальную помощь от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram.По его информации, организован прием заявлений от жильцов дома по улице Нариманова, 72/3 на размещение в жилые помещения маневренного фонда и выплату единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости."Жильцам, зарегистрированным по данному адресу, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере от 10 до 40 тысяч рублей на человека", - написал Логвиненко.Он уточнил, что по 10 тысяч будет выплачено всем зарегистрированным в доме. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично - 20 тысяч.Создана горячая линия по вопросам приема обращений от жителей, пострадавшего в зоне ЧС.В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал. Примерно в 9.20 мск в воскресение полностью обрушился первый подъезд дома. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне.
https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923504665.html
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ростов-на-дону, происшествия
Ростов-на-Дону, Происшествия
Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат компенсации

Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат материальную помощь

© Фото : МЧС Ростовской области/TelegramОбрушение фрагмента стены на 1 этаже дома в Ростове-на-Дону
Обрушение фрагмента стены на 1 этаже дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : МЧС Ростовской области/Telegram
Обрушение фрагмента стены на 1 этаже дома в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Все жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат единовременную материальную помощь от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram.
По его информации, организован прием заявлений от жильцов дома по улице Нариманова, 72/3 на размещение в жилые помещения маневренного фонда и выплату единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.
"Жильцам, зарегистрированным по данному адресу, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере от 10 до 40 тысяч рублей на человека", - написал Логвиненко.
Он уточнил, что по 10 тысяч будет выплачено всем зарегистрированным в доме. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично - 20 тысяч.
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