https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923955010.html

Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат компенсации

Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат компенсации - РИА Новости, 28.01.2024

Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат компенсации

Все жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат единовременную материальную помощь от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщил глава администрации... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T12:10

2024-01-28T12:10

2024-01-28T12:27

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Все жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат единовременную материальную помощь от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram.По его информации, организован прием заявлений от жильцов дома по улице Нариманова, 72/3 на размещение в жилые помещения маневренного фонда и выплату единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости."Жильцам, зарегистрированным по данному адресу, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере от 10 до 40 тысяч рублей на человека", - написал Логвиненко.Он уточнил, что по 10 тысяч будет выплачено всем зарегистрированным в доме. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично - 20 тысяч.Создана горячая линия по вопросам приема обращений от жителей, пострадавшего в зоне ЧС.В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал. Примерно в 9.20 мск в воскресение полностью обрушился первый подъезд дома. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне.

https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923504665.html

https://ria.ru/20240113/pozhar-1921130125.html

ростов-на-дону

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростов-на-дону, происшествия