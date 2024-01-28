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Обрушение дома в Ростове-на-Дону может продолжиться - РИА Новости, 28.01.2024
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11:51 28.01.2024 (обновлено: 12:02 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923953790.html
Обрушение дома в Ростове-на-Дону может продолжиться
Обрушение дома в Ростове-на-Дону может продолжиться - РИА Новости, 28.01.2024
Обрушение дома в Ростове-на-Дону может продолжиться
Многоквартирный дом в Ростове-на-Дону на улице Нариманова, в котором в воскресенье утром обрушился подъезд, может продолжить разрушаться из-за неустойчивости и... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T11:51
2024-01-28T12:02
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
алексей логвиненко
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв – РИА Новости. Многоквартирный дом в Ростове-на-Дону на улице Нариманова, в котором в воскресенье утром обрушился подъезд, может продолжить разрушаться из-за неустойчивости и нестабильности конструкции, сообщил РИА Новости представитель городской администрации."Да, может продолжаться обрушение, не исключено. Эта часть крайне неустойчива, нестабильна, то есть вполне возможно дальнейшее обрушение", - рассказал представитель администрации Ростова-на-Дону.Собеседник агентства находился на месте происшествия, оценивая состояние здания. По его словам, власти будут предпринимать необходимые меры по расширению площади безопасности."Мы будем расширять сейчас площадь безопасности", - сказал он, уточнив, что оцепление вокруг дома в ближайшее время снимать не будут, подходы к зданию будут перекрыты.В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал. Примерно в 9.20 мск в воскресение полностью обрушился первый подъезд дома.Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Он сообщил, что здание оцеплено, представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд, написал глава региона в своем Telegram-канале.Более 50 человек находятся в пункте временного размещения после ЧП в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
https://ria.ru/20240128/razmeschenie-1923917487.html
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, алексей логвиненко, василий голубев
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Алексей Логвиненко, Василий Голубев
Обрушение дома в Ростове-на-Дону может продолжиться

Обрушение дома в Ростове-на-Дону может продолжиться из-за дефекта конструкции

© Фото : МЧС Ростовской области/TelegramОбрушение фрагмента стены на 1 этаже дома в Ростове-на-Дону
Обрушение фрагмента стены на 1 этаже дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : МЧС Ростовской области/Telegram
Обрушение фрагмента стены на 1 этаже дома в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв – РИА Новости. Многоквартирный дом в Ростове-на-Дону на улице Нариманова, в котором в воскресенье утром обрушился подъезд, может продолжить разрушаться из-за неустойчивости и нестабильности конструкции, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.
"Да, может продолжаться обрушение, не исключено. Эта часть крайне неустойчива, нестабильна, то есть вполне возможно дальнейшее обрушение", - рассказал представитель администрации Ростова-на-Дону.
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Собеседник агентства находился на месте происшествия, оценивая состояние здания. По его словам, власти будут предпринимать необходимые меры по расширению площади безопасности.
"Мы будем расширять сейчас площадь безопасности", - сказал он, уточнив, что оцепление вокруг дома в ближайшее время снимать не будут, подходы к зданию будут перекрыты.
В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал. Примерно в 9.20 мск в воскресение полностью обрушился первый подъезд дома.
Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Он сообщил, что здание оцеплено, представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд, написал глава региона в своем Telegram-канале.
Более 50 человек находятся в пункте временного размещения после ЧП в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
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