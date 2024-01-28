https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923953790.html

Обрушение дома в Ростове-на-Дону может продолжиться

Обрушение дома в Ростове-на-Дону может продолжиться - РИА Новости, 28.01.2024

Обрушение дома в Ростове-на-Дону может продолжиться

Многоквартирный дом в Ростове-на-Дону на улице Нариманова, в котором в воскресенье утром обрушился подъезд, может продолжить разрушаться из-за неустойчивости и... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T11:51

2024-01-28T11:51

2024-01-28T12:02

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

алексей логвиненко

василий голубев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923942038_0:145:1192:816_1920x0_80_0_0_cebf9b89ec9dcb07c86b671668325a36.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв – РИА Новости. Многоквартирный дом в Ростове-на-Дону на улице Нариманова, в котором в воскресенье утром обрушился подъезд, может продолжить разрушаться из-за неустойчивости и нестабильности конструкции, сообщил РИА Новости представитель городской администрации."Да, может продолжаться обрушение, не исключено. Эта часть крайне неустойчива, нестабильна, то есть вполне возможно дальнейшее обрушение", - рассказал представитель администрации Ростова-на-Дону.Собеседник агентства находился на месте происшествия, оценивая состояние здания. По его словам, власти будут предпринимать необходимые меры по расширению площади безопасности."Мы будем расширять сейчас площадь безопасности", - сказал он, уточнив, что оцепление вокруг дома в ближайшее время снимать не будут, подходы к зданию будут перекрыты.В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал. Примерно в 9.20 мск в воскресение полностью обрушился первый подъезд дома.Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Он сообщил, что здание оцеплено, представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд, написал глава региона в своем Telegram-канале.Более 50 человек находятся в пункте временного размещения после ЧП в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

https://ria.ru/20240128/razmeschenie-1923917487.html

https://ria.ru/20240127/dom-1923908630.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, алексей логвиненко, василий голубев