Рейтинг@Mail.ru
При нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб человек - РИА Новости, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 28.01.2024 (обновлено: 17:06 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/napadenie-1923960240.html
При нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб человек
При нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб человек - РИА Новости, 28.01.2024
При нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб человек
В Стамбуле один человек погиб при вооруженном нападении на католическую церковь во время молитвы, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в X. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T13:03
2024-01-28T17:06
в мире
стамбул
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923996041_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10ed0aecec5bfcd6ee72e13062850a76.jpg
СТАМБУЛ, 28 янв — РИА Новости. В Стамбуле один человек погиб при вооруженном нападении на католическую церковь во время молитвы, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в X.&quot;Сегодня в 11:40 (время совпадает с мск) в результате вооруженного нападения в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер (на севере города. — Прим. ред.) погиб гражданин Д. Т.&quot;, — написал он.По словам министра, двое нападавших были в масках и "участвовали" в воскресной молитве.Ерликая объявил о начале полномасштабного расследования нападения. Сейчас ведется розыск злоумышленников.По информации телеканала CNN Türk, нападавшие использовали автоматическое оружие.С осуждением инцидента выступили спикер правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, советник президента Турции Акиф Кылыч и другие высокопоставленные чиновники.Кылыч подчеркнул, что власти "не допустят подобные провокации".
https://ria.ru/20210916/turtsiya-1750178130.html
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923996041_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e369a47dd04148429a0b7c7a6986acb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
При нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб человек

Глава МИД Турции: при нападении на церковь в Стамбуле погиб человек

© AFP 2024 / Ozan KoseСотрудники судебно-медицинской экспертизы возле церкви Санта-Мария в Стамбуле
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы возле церкви Санта-Мария в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AFP 2024 / Ozan Kose
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы возле церкви Санта-Мария в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 28 янв — РИА Новости. В Стамбуле один человек погиб при вооруженном нападении на католическую церковь во время молитвы, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в X.
«

"Сегодня в 11:40 (время совпадает с мск) в результате вооруженного нападения в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер (на севере города. — Прим. ред.) погиб гражданин Д. Т.", — написал он.

По словам министра, двое нападавших были в масках и "участвовали" в воскресной молитве.
Ерликая объявил о начале полномасштабного расследования нападения. Сейчас ведется розыск злоумышленников.
По информации телеканала CNN Türk, нападавшие использовали автоматическое оружие.
С осуждением инцидента выступили спикер правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, советник президента Турции Акиф Кылыч и другие высокопоставленные чиновники.
Кылыч подчеркнул, что власти "не допустят подобные провокации".
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
В Турции преступник с ножом напал на туриста и тяжело ранил его
16 сентября 2021, 03:31
 
В миреСтамбулТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала