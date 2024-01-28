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При нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб человек

При нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб человек - РИА Новости, 28.01.2024

При нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб человек

В Стамбуле один человек погиб при вооруженном нападении на католическую церковь во время молитвы, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в X. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T13:03

2024-01-28T13:03

2024-01-28T17:06

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СТАМБУЛ, 28 янв — РИА Новости. В Стамбуле один человек погиб при вооруженном нападении на католическую церковь во время молитвы, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в X."Сегодня в 11:40 (время совпадает с мск) в результате вооруженного нападения в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер (на севере города. — Прим. ред.) погиб гражданин Д. Т.", — написал он.По словам министра, двое нападавших были в масках и "участвовали" в воскресной молитве.Ерликая объявил о начале полномасштабного расследования нападения. Сейчас ведется розыск злоумышленников.По информации телеканала CNN Türk, нападавшие использовали автоматическое оружие.С осуждением инцидента выступили спикер правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, советник президента Турции Акиф Кылыч и другие высокопоставленные чиновники.Кылыч подчеркнул, что власти "не допустят подобные провокации".

https://ria.ru/20210916/turtsiya-1750178130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул, турция