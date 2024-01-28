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При нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб человек
При нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб человек - РИА Новости, 28.01.2024
При нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб человек
В Стамбуле один человек погиб при вооруженном нападении на католическую церковь во время молитвы, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в X. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T13:03
2024-01-28T13:03
2024-01-28T17:06
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СТАМБУЛ, 28 янв — РИА Новости. В Стамбуле один человек погиб при вооруженном нападении на католическую церковь во время молитвы, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в X."Сегодня в 11:40 (время совпадает с мск) в результате вооруженного нападения в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер (на севере города. — Прим. ред.) погиб гражданин Д. Т.", — написал он.По словам министра, двое нападавших были в масках и "участвовали" в воскресной молитве.Ерликая объявил о начале полномасштабного расследования нападения. Сейчас ведется розыск злоумышленников.По информации телеканала CNN Türk, нападавшие использовали автоматическое оружие.С осуждением инцидента выступили спикер правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, советник президента Турции Акиф Кылыч и другие высокопоставленные чиновники.Кылыч подчеркнул, что власти "не допустят подобные провокации".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, стамбул, турция
При нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб человек
Глава МИД Турции: при нападении на церковь в Стамбуле погиб человек
СТАМБУЛ, 28 янв — РИА Новости.
В Стамбуле один человек погиб при вооруженном нападении на католическую церковь во время молитвы, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в X
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"Сегодня в 11:40 (время совпадает с мск) в результате вооруженного нападения в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер (на севере города. — Прим. ред.) погиб гражданин Д. Т.", — написал он.
По словам министра, двое нападавших были в масках и "участвовали" в воскресной молитве.
Ерликая объявил о начале полномасштабного расследования нападения. Сейчас ведется розыск злоумышленников.
По информации телеканала CNN Türk, нападавшие использовали автоматическое оружие.
С осуждением инцидента выступили спикер правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, советник президента Турции Акиф Кылыч и другие высокопоставленные чиновники.
Кылыч подчеркнул, что власти "не допустят подобные провокации".
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