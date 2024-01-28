https://ria.ru/20240128/muzhchina-1923993587.html

Пытавшегося попасть на проповедь папы римского с ножом мужчину арестовали

Пытавшегося попасть на проповедь папы римского с ножом мужчину арестовали - РИА Новости, 28.01.2024

Пытавшегося попасть на проповедь папы римского с ножом мужчину арестовали

Полиция Рима скрутила и арестовала мужчину, который пытался попасть пройти на площадь Святого Петра в Ватикане с ножом перед проповедью папы Римского Франциска, РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T16:40

2024-01-28T16:40

2024-01-28T16:50

в мире

рим

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

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РИМ, 28 янв - РИА Новости. Полиция Рима скрутила и арестовала мужчину, который пытался попасть пройти на площадь Святого Петра в Ватикане с ножом перед проповедью папы Римского Франциска, сообщили РИА Новости в пресс-службе римского управления полиции. "Во время проверки публики при входе на площадь у мужчины был обнаружен кухонный нож, при задержании он оказал сопротивление", - сказал собеседник агентства. По его словам, один полицейский получил травму при обезвреживании, упав на землю. "Хорошо, что закончилось так", - сказал полицейский, добавив, что арестованный, по первым данным, не находился в нервном состоянии и не страдает психологическими проблемами. По сообщению ватиканской жандармерии, за проповедью папы Римского, который по традиции выступил перед верующими из окна Апостольского дворца, на площади следили около 20 тысяч человек.

https://ria.ru/20240122/stambul-1922832274.html

рим

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в мире, рим, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)