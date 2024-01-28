Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения
© Фото : пресс-служба АО "Мосводоканал"Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения в Москве
© Фото : пресс-служба АО "Мосводоканал"
Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения в Москве
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"На сооружениях водоотведения Москвы смонтировали более 450 газоочистных установок общей производительностью свыше двух миллионов кубометров воздуха в час. В технологии очистки воздуха используют около 95% отечественного оборудования, которое разрабатывают и производят в сотрудничестве с АО "Мосводоканал", - приводится сообщение ведомства на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
В Москве проводят масштабную программу по наращиванию объемов газоочистных установок. Она позволяет исключить попадание неприятно пахнущих веществ от объектов водоотведения в атмосферу.
Уточняется, что для удаления сероводорода очистные сооружения, канализационные насосные станции и снегосплавные пункты оборудуют высокомощными установками фильтрации вентиляционных выбросов. Наибольшее их количество смонтировано на крупнейших в Европе комплексах, принимающих сточные воды, — на Люберецких и Курьяновских очистных сооружениях (152 единицы).