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Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения - РИА Новости, 30.01.2024
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09:51 28.01.2024 (обновлено: 14:34 30.01.2024)
https://ria.ru/20240128/moskva-1924363740.html
Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения
Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения - РИА Новости, 30.01.2024
Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения
Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-28T09:51
2024-01-30T14:34
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москва
мосводоканал
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. "На сооружениях водоотведения Москвы смонтировали более 450 газоочистных установок общей производительностью свыше двух миллионов кубометров воздуха в час. В технологии очистки воздуха используют около 95% отечественного оборудования, которое разрабатывают и производят в сотрудничестве с АО "Мосводоканал", - приводится сообщение ведомства на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В Москве проводят масштабную программу по наращиванию объемов газоочистных установок. Она позволяет исключить попадание неприятно пахнущих веществ от объектов водоотведения в атмосферу. Уточняется, что для удаления сероводорода очистные сооружения, канализационные насосные станции и снегосплавные пункты оборудуют высокомощными установками фильтрации вентиляционных выбросов. Наибольшее их количество смонтировано на крупнейших в Европе комплексах, принимающих сточные воды, — на Люберецких и Курьяновских очистных сооружениях (152 единицы).
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москва, мосводоканал, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводоканал, Городское хозяйство Москвы

Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения

© Фото : пресс-служба АО "Мосводоканал"Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения в Москве
Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : пресс-служба АО "Мосводоканал"
Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"На сооружениях водоотведения Москвы смонтировали более 450 газоочистных установок общей производительностью свыше двух миллионов кубометров воздуха в час. В технологии очистки воздуха используют около 95% отечественного оборудования, которое разрабатывают и производят в сотрудничестве с АО "Мосводоканал", - приводится сообщение ведомства на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Московский двор - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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В Москве проводят масштабную программу по наращиванию объемов газоочистных установок. Она позволяет исключить попадание неприятно пахнущих веществ от объектов водоотведения в атмосферу.
Уточняется, что для удаления сероводорода очистные сооружения, канализационные насосные станции и снегосплавные пункты оборудуют высокомощными установками фильтрации вентиляционных выбросов. Наибольшее их количество смонтировано на крупнейших в Европе комплексах, принимающих сточные воды, — на Люберецких и Курьяновских очистных сооружениях (152 единицы).
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводоканалГородское хозяйство Москвы
 
 
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