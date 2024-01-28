https://ria.ru/20240128/moskva-1924363740.html

Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения

Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения - РИА Новости, 30.01.2024

Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения

Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-28T09:51

2024-01-28T09:51

2024-01-30T14:34

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосводоканал

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924366158_122:0:1544:800_1920x0_80_0_0_64fe077ecd60733bc41cfd9e1459ef0a.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. "На сооружениях водоотведения Москвы смонтировали более 450 газоочистных установок общей производительностью свыше двух миллионов кубометров воздуха в час. В технологии очистки воздуха используют около 95% отечественного оборудования, которое разрабатывают и производят в сотрудничестве с АО "Мосводоканал", - приводится сообщение ведомства на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В Москве проводят масштабную программу по наращиванию объемов газоочистных установок. Она позволяет исключить попадание неприятно пахнущих веществ от объектов водоотведения в атмосферу. Уточняется, что для удаления сероводорода очистные сооружения, канализационные насосные станции и снегосплавные пункты оборудуют высокомощными установками фильтрации вентиляционных выбросов. Наибольшее их количество смонтировано на крупнейших в Европе комплексах, принимающих сточные воды, — на Люберецких и Курьяновских очистных сооружениях (152 единицы).

https://ria.ru/20240126/fonari-1923666819.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводоканал, городское хозяйство москвы