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Мирная жительница ранена при обстреле Кировского района Донецка - РИА Новости, 28.01.2024
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18:45 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/mirnaya-1924010221.html
Мирная жительница ранена при обстреле Кировского района Донецка
Мирная жительница ранена при обстреле Кировского района Донецка - РИА Новости, 28.01.2024
Мирная жительница ранена при обстреле Кировского района Донецка
Мирная жительница получила ранение в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:45
2024-01-28T18:45
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе в посёлке шахты Абакумова получила ранение женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали о нескольких случаях сброса взрывоопасных предметов с БПЛА на Кировский район Донецка. Также сообщалось о ранении одного гражданского лица в этом районе города.
https://ria.ru/20240128/gorlovka-1923999440.html
кировский район
донецк
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кировский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, донецк, донецкая народная республика
Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Донецк, Донецкая Народная Республика
Мирная жительница ранена при обстреле Кировского района Донецка

Мирная жительница ранена после сброса снаряда с БПЛА на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
«
"В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе в посёлке шахты Абакумова получила ранение женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали о нескольких случаях сброса взрывоопасных предметов с БПЛА на Кировский район Донецка. Также сообщалось о ранении одного гражданского лица в этом районе города.
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Кировский районАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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