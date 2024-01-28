https://ria.ru/20240128/mirnaya-1924010221.html

Мирная жительница ранена при обстреле Кировского района Донецка

Мирная жительница ранена при обстреле Кировского района Донецка - РИА Новости, 28.01.2024

Мирная жительница ранена при обстреле Кировского района Донецка

Мирная жительница получила ранение в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T18:45

2024-01-28T18:45

2024-01-28T18:45

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе в посёлке шахты Абакумова получила ранение женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали о нескольких случаях сброса взрывоопасных предметов с БПЛА на Кировский район Донецка. Также сообщалось о ранении одного гражданского лица в этом районе города.

https://ria.ru/20240128/gorlovka-1923999440.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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