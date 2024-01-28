https://ria.ru/20240128/minoborony-1923971693.html

Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.01.2024

Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении

Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, Украина потеряла до 80 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:16

2024-01-28T14:16

2024-01-28T16:27

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы украины

в мире

украина

россия

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842458062_0:222:3016:1918_1920x0_80_0_0_dc22032fdf3383cb56724d77b50d271f.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, Украина потеряла до 80 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника — до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град".

https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923971998.html

киев

украина

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, запорожская область