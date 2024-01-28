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Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 28.01.2024 (обновлено: 16:27 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/minoborony-1923971693.html
Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.01.2024
Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении
Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, Украина потеряла до 80 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:16
2024-01-28T16:27
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, Украина потеряла до 80 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.&quot;На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск &quot;Восток&quot; при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника — до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град".
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923971998.html
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киев, вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Россия, Запорожская область
Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении

МО: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 80 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, Украина потеряла до 80 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
«

"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери противника — до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град".
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