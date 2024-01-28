https://ria.ru/20240128/malchik-1923947899.html

В Дагестане рассказали о состоянии мальчика, раненного при взрыве петарды

В Дагестане рассказали о состоянии мальчика, раненного при взрыве петарды - РИА Новости, 28.01.2024

В Дагестане рассказали о состоянии мальчика, раненного при взрыве петарды

Врачи в Дагестане экстренно прооперировали 14-летнего мальчика, которому оторвало кисть в результате взрыва петарды в руках, состояние подростка... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T10:56

2024-01-28T10:56

2024-01-28T13:35

происшествия

сергокалинский район

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 янв - РИА Новости. Врачи в Дагестане экстренно прооперировали 14-летнего мальчика, которому оторвало кисть в результате взрыва петарды в руках, состояние подростка стабилизировано, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Несчастный случай произошел в субботу вечером в селе Мургук Сергокалинского района Дагестана. "Мальчик 14 лет с травматическим отрывом кисти вследствие взрыва петарды поступил в Детскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Он был экстренно прооперирован, объем операции был большой, она длилась полтора часа. Затем ребенку проводили интенсивную терапию, наутро состояние его стабильное, угрозы жизни нет", – рассказали в министерстве.Как сообщил РИА Новости источник в больнице, мальчик потерял много крови, пока его доставили в Махачкалу. Сохранить кисть ребенку хирургам не удалось.

https://ria.ru/20240111/petarda-1920819333.html

сергокалинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сергокалинский район, республика дагестан