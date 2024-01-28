https://ria.ru/20240128/malchik-1923947899.html
В Дагестане рассказали о состоянии мальчика, раненного при взрыве петарды
В Дагестане рассказали о состоянии мальчика, раненного при взрыве петарды - РИА Новости, 28.01.2024
В Дагестане рассказали о состоянии мальчика, раненного при взрыве петарды
Врачи в Дагестане экстренно прооперировали 14-летнего мальчика, которому оторвало кисть в результате взрыва петарды в руках, состояние подростка... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T10:56
2024-01-28T10:56
2024-01-28T13:35
происшествия
сергокалинский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 янв - РИА Новости. Врачи в Дагестане экстренно прооперировали 14-летнего мальчика, которому оторвало кисть в результате взрыва петарды в руках, состояние подростка стабилизировано, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Несчастный случай произошел в субботу вечером в селе Мургук Сергокалинского района Дагестана. "Мальчик 14 лет с травматическим отрывом кисти вследствие взрыва петарды поступил в Детскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Он был экстренно прооперирован, объем операции был большой, она длилась полтора часа. Затем ребенку проводили интенсивную терапию, наутро состояние его стабильное, угрозы жизни нет", – рассказали в министерстве.Как сообщил РИА Новости источник в больнице, мальчик потерял много крови, пока его доставили в Махачкалу. Сохранить кисть ребенку хирургам не удалось.
https://ria.ru/20240111/petarda-1920819333.html
сергокалинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергокалинский район, республика дагестан
Происшествия, Сергокалинский район, Республика Дагестан
В Дагестане рассказали о состоянии мальчика, раненного при взрыве петарды
Врачи: жизни мальчика, лишившегося кисти при взрыве петарды, ничего не угрожает