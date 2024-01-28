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СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистку "Известий" - РИА Новости, 28.01.2024
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12:46 28.01.2024 (обновлено: 15:57 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/izvestiya-1923959317.html
СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистку "Известий"
СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистку "Известий" - РИА Новости, 28.01.2024
СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистку "Известий"
Уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов из-за нападения на журналистку "Известий" Наталию Графчикову и... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T12:46
2024-01-28T15:57
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
известия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов из-за нападения на журналистку "Известий" Наталию Графчикову и оператора в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области."По данному факту следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (части 3 статьи 144 УК РФ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время следователями проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.Прокуратура Московской области сообщила, что ход и результаты расследования взяла под контроль Химкинская городская прокуратура.Графчикова - профессиональный журналист и военный корреспондент, как писали "Известия", она - "одна из немногих, кто работал в Херсоне в момент эвакуации жителей под мощным обстрелом ВСУ". Ее награждал премьер-министр Михаил Мишустин премией правительства России в области СМИ за освещение спецоперации и жизни в новых регионах, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручал благодарность за участие в гуманитарных проектах.Вечером в субботу издание сообщило, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре блогера Инны Тлиашиновой. Графчикова сообщала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами "Известий". Сама журналистка, слова которой приводило издание, начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, отмечало издание, к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое, а Графчикову "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, как писало издание, на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". Позднее издание сообщило, что Графчикова получила множественные ушибы при нападении, у нее также подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.Позже журналистка Графчикова рассказала, что следователи были на месте ЧП и опросили организаторов этого семинара, при этом те "отказались от дачи показаний".По данным "Известий", СК РФ начал доследственную проверку. Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* насчитывает 656 тысяч подписчиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240128/zhurnalistka-1923929511.html
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Варвара Скокшина
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), известия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Известия
СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистку "Известий"

СК возбудил дело после нападения на журналистку "Известий" в Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов из-за нападения на журналистку "Известий" Наталию Графчикову и оператора в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
"По данному факту следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (части 3 статьи 144 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время следователями проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.
Прокуратура Московской области сообщила, что ход и результаты расследования взяла под контроль Химкинская городская прокуратура.
Графчикова - профессиональный журналист и военный корреспондент, как писали "Известия", она - "одна из немногих, кто работал в Херсоне в момент эвакуации жителей под мощным обстрелом ВСУ". Ее награждал премьер-министр Михаил Мишустин премией правительства России в области СМИ за освещение спецоперации и жизни в новых регионах, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручал благодарность за участие в гуманитарных проектах.
Нападение на журналистов Известий на семинаре коуча Тлиашиновой
СК опросил организаторов семинара, где напали на журналистку "Известий"
Вчера, 05:29
Вечером в субботу издание сообщило, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре блогера Инны Тлиашиновой. Графчикова сообщала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами "Известий". Сама журналистка, слова которой приводило издание, начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, отмечало издание, к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое, а Графчикову "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, как писало издание, на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". Позднее издание сообщило, что Графчикова получила множественные ушибы при нападении, у нее также подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Позже журналистка Графчикова рассказала, что следователи были на месте ЧП и опросили организаторов этого семинара, при этом те "отказались от дачи показаний".
По данным "Известий", СК РФ начал доследственную проверку. Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* насчитывает 656 тысяч подписчиков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Известия
 
 
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