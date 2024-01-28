https://ria.ru/20240128/gaza-1923964685.html

Протестующие пятый день блокируют проезд грузовиков с помощью в сектор Газа

Протестующие пятый день блокируют проезд грузовиков с помощью в сектор Газа - РИА Новости, 28.01.2024

Протестующие пятый день блокируют проезд грузовиков с помощью в сектор Газа

Десятки израильских активистов пятый день подряд блокируют КПП "Керем-Шалом", через который грузовики доставляют гуманитарную помощь в сектор Газа, протестующие РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T13:34

2024-01-28T13:34

2024-01-28T13:34

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Десятки израильских активистов пятый день подряд блокируют КПП "Керем-Шалом", через который грузовики доставляют гуманитарную помощь в сектор Газа, протестующие требуют немедленного освобождения заложников, сообщает в воскресенье портал Ynet. По данным портала, в предыдущие дни военные и полиция практически не препятствовали протестующим, поэтому какое-то время пропуск грузовиков не осуществлялся. Точной информации о том, насколько сильно протесты повлияли на реальный провоз гуманитарной помощи в сектор Газа, не приводится. Утром в воскресенье некоторые грузовики смогли въехать в палестинский анклав, так как силовикам удалось сдерживать толпу демонстрантов. Однако небольшая группа активистов сумела пробраться к КПП обходными путями и в итоге заблокировала проезд, отмечает портал. Демонстранты, среди которых есть родственники заложников ХАМАС, требуют не пускать гуманитарную помощь в палестинский анклав, пока там удерживаются похищенные. По данным Ynet, в воскресенье силовики начали оказывать противодействие протестующим из-за американского давления на Израиль по вопросам провоза гуманитарной помощи жителям Газы. В Вашингтоне дали понять, что КПП "Керем-Шалом" должен оставаться открытым, говорится в публикации. Проблема с освобождением остающихся в секторе Газа заложников стала в последние месяцы одной из центральных тем общественно-политических обсуждений в Израиле. В стране регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. Переговоры при участии посредников из Катара, Египта и США по освобождению оставшихся заложников на данный момент находятся в тупике, так как Израиль считает неприемлемым требование ХАМАС остановить войну и вывести войска из Газы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 25,4 тысячи, более 63 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923913839.html

https://ria.ru/20240128/izrail-1923948579.html

https://ria.ru/20240127/ataki-1923864381.html

https://ria.ru/20240128/konflikt-1915630213.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, вашингтон (штат), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году