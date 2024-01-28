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Эксперт заявил, что позиция Финляндии в отношении России не изменится - РИА Новости, 28.01.2024
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07:03 28.01.2024 (обновлено: 07:04 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923931963.html
Эксперт заявил, что позиция Финляндии в отношении России не изменится
Эксперт заявил, что позиция Финляндии в отношении России не изменится - РИА Новости, 28.01.2024
Эксперт заявил, что позиция Финляндии в отношении России не изменится
Победу на президентских выборах в Финляндии может одержать экс-премьер страны, сторонник сближения и активной работы с НАТО Александр Стубб, смягчения позиции... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T07:03
2024-01-28T07:04
финляндия
россия
хельсинки
александр стубб
пекка хаависто
нато
российская академия наук
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Победу на президентских выборах в Финляндии может одержать экс-премьер страны, сторонник сближения и активной работы с НАТО Александр Стубб, смягчения позиции Хельсинки в отношении Москвы ждать не стоит, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра северных стран Института Европы РАН Роман Плюснин. Первый тур выборов президента Финляндии состоится в воскресенье с участием девяти кандидатов, основная борьба разворачивается между Стуббом и экс-главой МИД Пеккой Хаависто. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, то второй тур состоится 11 февраля."В воскресенье мы не узнаем, кто победит, потому что будет второй тур. Скорее всего во второй тур выйдут Александр Стубб и Пекка Хаависто. С небольшим отрывом лидирует Стубб, скорее всего, он в итоге и победит", - сказал Плюснин.По словам эксперта, с того момента, как Стубб стал кандидатом на президентских выборах, он все время занимал лидирующие позиции в опросах общественного мнения. "Он кандидат от той же партии, что и действующий президент, он всегда был сторонником сближения и активной работы с НАТО, что сейчас актуально как раз для Финляндии. Он в меру консервативный кандидат, по крайней мере, по сравнению с большинством остальных", - уточнил Плюснин. Как отметил собеседник агентства, не стоит надеяться, что в качестве президента Стубб будет выступать с более мягких позиций в отношении России. "Его можно назвать креатурой НАТО, это такой "проатлантический кандидат". Еще до того, как вступление в НАТО стало "мейнстримом", он был за вступление в НАТО. Соответственно, для НАТО он сейчас является наиболее удобным кандидатом", - резюмировал исследователь. В пятницу в МИД РФ отмечали, что весь комплекс отношений России и Финляндии полностью разрушен по вине Хельсинки, Финляндия проводит агрессивную и конфронтационную антироссийскую политику, включая активную поддержку Украины, в том числе путем поставок вооружений и военной техники, последовательно выступает за усиление санкционного давления на Россию. Как указывали в МИД, "в апреле 2023 года Финляндия официально вступила в откровенно враждебный в отношении России военный блок НАТО, отказавшись от многолетней политики военного неприсоединения, являвшейся действенной основой обеспечения национальной безопасности".
https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923587418.html
https://ria.ru/20240121/grazhdanstvo-1922666281.html
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финляндия, россия, хельсинки, александр стубб, пекка хаависто, нато, российская академия наук, в мире
Финляндия, Россия, Хельсинки, Александр Стубб, Пекка Хаависто, НАТО, Российская академия наук, В мире
Эксперт заявил, что позиция Финляндии в отношении России не изменится

Плюснин: не стоит ждать смягчения позиции Финляндии в отношении России

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Победу на президентских выборах в Финляндии может одержать экс-премьер страны, сторонник сближения и активной работы с НАТО Александр Стубб, смягчения позиции Хельсинки в отношении Москвы ждать не стоит, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра северных стран Института Европы РАН Роман Плюснин.
Первый тур выборов президента Финляндии состоится в воскресенье с участием девяти кандидатов, основная борьба разворачивается между Стуббом и экс-главой МИД Пеккой Хаависто. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, то второй тур состоится 11 февраля.
Избиратель голосует во время выборов в Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Процедура выборов президента Финляндии
01:45
"В воскресенье мы не узнаем, кто победит, потому что будет второй тур. Скорее всего во второй тур выйдут Александр Стубб и Пекка Хаависто. С небольшим отрывом лидирует Стубб, скорее всего, он в итоге и победит", - сказал Плюснин.
По словам эксперта, с того момента, как Стубб стал кандидатом на президентских выборах, он все время занимал лидирующие позиции в опросах общественного мнения.
"Он кандидат от той же партии, что и действующий президент, он всегда был сторонником сближения и активной работы с НАТО, что сейчас актуально как раз для Финляндии. Он в меру консервативный кандидат, по крайней мере, по сравнению с большинством остальных", - уточнил Плюснин.
Как отметил собеседник агентства, не стоит надеяться, что в качестве президента Стубб будет выступать с более мягких позиций в отношении России. "Его можно назвать креатурой НАТО, это такой "проатлантический кандидат". Еще до того, как вступление в НАТО стало "мейнстримом", он был за вступление в НАТО. Соответственно, для НАТО он сейчас является наиболее удобным кандидатом", - резюмировал исследователь.
В пятницу в МИД РФ отмечали, что весь комплекс отношений России и Финляндии полностью разрушен по вине Хельсинки, Финляндия проводит агрессивную и конфронтационную антироссийскую политику, включая активную поддержку Украины, в том числе путем поставок вооружений и военной техники, последовательно выступает за усиление санкционного давления на Россию. Как указывали в МИД, "в апреле 2023 года Финляндия официально вступила в откровенно враждебный в отношении России военный блок НАТО, отказавшись от многолетней политики военного неприсоединения, являвшейся действенной основой обеспечения национальной безопасности".
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян
21 января, 22:37
 
ФинляндияРоссияХельсинкиАлександр СтуббПекка ХаавистоНАТОРоссийская академия наукВ мире
 
 
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