https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923931963.html
Эксперт заявил, что позиция Финляндии в отношении России не изменится
Эксперт заявил, что позиция Финляндии в отношении России не изменится - РИА Новости, 28.01.2024
Эксперт заявил, что позиция Финляндии в отношении России не изменится
Победу на президентских выборах в Финляндии может одержать экс-премьер страны, сторонник сближения и активной работы с НАТО Александр Стубб, смягчения позиции... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T07:03
2024-01-28T07:03
2024-01-28T07:04
финляндия
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александр стубб
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Победу на президентских выборах в Финляндии может одержать экс-премьер страны, сторонник сближения и активной работы с НАТО Александр Стубб, смягчения позиции Хельсинки в отношении Москвы ждать не стоит, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра северных стран Института Европы РАН Роман Плюснин. Первый тур выборов президента Финляндии состоится в воскресенье с участием девяти кандидатов, основная борьба разворачивается между Стуббом и экс-главой МИД Пеккой Хаависто. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, то второй тур состоится 11 февраля."В воскресенье мы не узнаем, кто победит, потому что будет второй тур. Скорее всего во второй тур выйдут Александр Стубб и Пекка Хаависто. С небольшим отрывом лидирует Стубб, скорее всего, он в итоге и победит", - сказал Плюснин.По словам эксперта, с того момента, как Стубб стал кандидатом на президентских выборах, он все время занимал лидирующие позиции в опросах общественного мнения. "Он кандидат от той же партии, что и действующий президент, он всегда был сторонником сближения и активной работы с НАТО, что сейчас актуально как раз для Финляндии. Он в меру консервативный кандидат, по крайней мере, по сравнению с большинством остальных", - уточнил Плюснин. Как отметил собеседник агентства, не стоит надеяться, что в качестве президента Стубб будет выступать с более мягких позиций в отношении России. "Его можно назвать креатурой НАТО, это такой "проатлантический кандидат". Еще до того, как вступление в НАТО стало "мейнстримом", он был за вступление в НАТО. Соответственно, для НАТО он сейчас является наиболее удобным кандидатом", - резюмировал исследователь. В пятницу в МИД РФ отмечали, что весь комплекс отношений России и Финляндии полностью разрушен по вине Хельсинки, Финляндия проводит агрессивную и конфронтационную антироссийскую политику, включая активную поддержку Украины, в том числе путем поставок вооружений и военной техники, последовательно выступает за усиление санкционного давления на Россию. Как указывали в МИД, "в апреле 2023 года Финляндия официально вступила в откровенно враждебный в отношении России военный блок НАТО, отказавшись от многолетней политики военного неприсоединения, являвшейся действенной основой обеспечения национальной безопасности".
https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923587418.html
https://ria.ru/20240121/grazhdanstvo-1922666281.html
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финляндия, россия, хельсинки, александр стубб, пекка хаависто, нато, российская академия наук, в мире
Финляндия, Россия, Хельсинки, Александр Стубб, Пекка Хаависто, НАТО, Российская академия наук, В мире
Эксперт заявил, что позиция Финляндии в отношении России не изменится
Плюснин: не стоит ждать смягчения позиции Финляндии в отношении России
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Победу на президентских выборах в Финляндии может одержать экс-премьер страны, сторонник сближения и активной работы с НАТО Александр Стубб, смягчения позиции Хельсинки в отношении Москвы ждать не стоит, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра северных стран Института Европы РАН Роман Плюснин.
Первый тур выборов президента Финляндии состоится в воскресенье с участием девяти кандидатов, основная борьба разворачивается между Стуббом и экс-главой МИД Пеккой Хаависто
. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, то второй тур состоится 11 февраля.
Процедура выборов президента Финляндии
"В воскресенье мы не узнаем, кто победит, потому что будет второй тур. Скорее всего во второй тур выйдут Александр Стубб и Пекка Хаависто. С небольшим отрывом лидирует Стубб, скорее всего, он в итоге и победит", - сказал Плюснин.
По словам эксперта, с того момента, как Стубб стал кандидатом на президентских выборах, он все время занимал лидирующие позиции в опросах общественного мнения.
"Он кандидат от той же партии, что и действующий президент, он всегда был сторонником сближения и активной работы с НАТО, что сейчас актуально как раз для Финляндии. Он в меру консервативный кандидат, по крайней мере, по сравнению с большинством остальных", - уточнил Плюснин.
Как отметил собеседник агентства, не стоит надеяться, что в качестве президента Стубб будет выступать с более мягких позиций в отношении России. "Его можно назвать креатурой НАТО, это такой "проатлантический кандидат". Еще до того, как вступление в НАТО стало "мейнстримом", он был за вступление в НАТО. Соответственно, для НАТО он сейчас является наиболее удобным кандидатом", - резюмировал исследователь.
В пятницу в МИД РФ отмечали, что весь комплекс отношений России и Финляндии полностью разрушен по вине Хельсинки, Финляндия проводит агрессивную и конфронтационную антироссийскую политику, включая активную поддержку Украины
, в том числе путем поставок вооружений и военной техники, последовательно выступает за усиление санкционного давления на Россию. Как указывали в МИД, "в апреле 2023 года Финляндия официально вступила в откровенно враждебный в отношении России военный блок НАТО, отказавшись от многолетней политики военного неприсоединения, являвшейся действенной основой обеспечения национальной безопасности".
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