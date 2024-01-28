https://ria.ru/20240128/dtp-1923945221.html

В ДТП в Краснодарском крае пострадали двое несовершеннолетних

В ДТП в Краснодарском крае пострадали двое несовершеннолетних - РИА Новости, 28.01.2024

В ДТП в Краснодарском крае пострадали двое несовершеннолетних

Двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Краснодарском крае, сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T10:14

2024-01-28T10:14

2024-01-28T10:14

происшествия

краснодарский край

россия

павловский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Краснодарском крае, сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по региону. Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщили, что пять человек погибли и восемь пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае, пострадавшие доставлены в больницу. Движение частично перекрыто, организовано реверсивное движение. "В результате ДТП в Павловском районе пострадало восемь пассажиров автобуса. Среди них двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240128/dtp-1923931610.html

краснодарский край

россия

павловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, россия, павловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)