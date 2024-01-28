https://ria.ru/20240128/dtp-1923945221.html
В ДТП в Краснодарском крае пострадали двое несовершеннолетних
В ДТП в Краснодарском крае пострадали двое несовершеннолетних - РИА Новости, 28.01.2024
В ДТП в Краснодарском крае пострадали двое несовершеннолетних
Двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Краснодарском крае, сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T10:14
2024-01-28T10:14
2024-01-28T10:14
происшествия
краснодарский край
россия
павловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Краснодарском крае, сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по региону. Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщили, что пять человек погибли и восемь пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае, пострадавшие доставлены в больницу. Движение частично перекрыто, организовано реверсивное движение. "В результате ДТП в Павловском районе пострадало восемь пассажиров автобуса. Среди них двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, павловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Павловский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП в Краснодарском крае пострадали двое несовершеннолетних
В ДТП с автобусом в Краснодарском крае пострадали двое несовершеннолетних