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В ДТП в Краснодарском крае пострадали двое несовершеннолетних - РИА Новости, 28.01.2024
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10:14 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/dtp-1923945221.html
В ДТП в Краснодарском крае пострадали двое несовершеннолетних
В ДТП в Краснодарском крае пострадали двое несовершеннолетних - РИА Новости, 28.01.2024
В ДТП в Краснодарском крае пострадали двое несовершеннолетних
Двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Краснодарском крае, сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T10:14
2024-01-28T10:14
происшествия
краснодарский край
россия
павловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Краснодарском крае, сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по региону. Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщили, что пять человек погибли и восемь пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае, пострадавшие доставлены в больницу. Движение частично перекрыто, организовано реверсивное движение. "В результате ДТП в Павловском районе пострадало восемь пассажиров автобуса. Среди них двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240128/dtp-1923931610.html
краснодарский край
россия
павловский район
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происшествия, краснодарский край, россия, павловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Павловский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП в Краснодарском крае пострадали двое несовершеннолетних

В ДТП с автобусом в Краснодарском крае пострадали двое несовершеннолетних

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Краснодарском крае, сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по региону.
Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщили, что пять человек погибли и восемь пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае, пострадавшие доставлены в больницу. Движение частично перекрыто, организовано реверсивное движение.
"В результате ДТП в Павловском районе пострадало восемь пассажиров автобуса. Среди них двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияПавловский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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