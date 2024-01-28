https://ria.ru/20240128/donetskoe-1923971219.html

На Донецком направлении отразили три атаки ВСУ

На Донецком направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 28.01.2024

На Донецком направлении отразили три атаки ВСУ

Российские войска на донецком направлении отразили три атаки, потери Украины составили до 330 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:14

2024-01-28T14:14

2024-01-28T14:25

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в мире

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили три атаки, потери Украины составили до 330 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Кирово и Георгиевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 17-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка ДНР."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также станция радиоэлектронной борьбы", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240128/pobeda-1923956183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вооруженные силы украины