https://ria.ru/20240128/donetskoe-1923971219.html
На Донецком направлении отразили три атаки ВСУ
На Донецком направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 28.01.2024
На Донецком направлении отразили три атаки ВСУ
Российские войска на донецком направлении отразили три атаки, потери Украины составили до 330 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:14
2024-01-28T14:14
2024-01-28T14:25
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили три атаки, потери Украины составили до 330 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Кирово и Георгиевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 17-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка ДНР."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также станция радиоэлектронной борьбы", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240128/pobeda-1923956183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
На Донецком направлении отразили три атаки ВСУ
Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 330 военных