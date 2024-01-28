https://ria.ru/20240128/deti-1923941303.html
Слуцкий предложил установить единую стоимость детского летнего отдыха
Слуцкий предложил установить единую стоимость детского летнего отдыха - РИА Новости, 28.01.2024
Слуцкий предложил установить единую стоимость детского летнего отдыха
Кандидат в президенты и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить на федеральном уровне единую стоимость летних путёвок в детские центры не выше 15... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T09:32
2024-01-28T09:32
2024-01-28T09:32
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить на федеральном уровне единую стоимость летних путёвок в детские центры не выше 15 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале партии. "Талантливые дети получают путёвки во всероссийские центры, дети, у родителей которых есть деньги, покупают путёвки. Средняя цена детского лагеря в прошлом году была около 40 тысяч рублей за смену. Много ли семей может себе позволить такой отдых? Задача государства — обеспечить гарантии детей на полноценный летний отдых. Речь, прежде всего, о детских лагерях", — приводятся слова Слуцкого. По словам лидера ЛДПР, в России нужно решать проблему доступности детского отдыха, у каждого одарённого ребенка, даже из самых отдаленных уголков страны, должна быть возможность приехать в такой центр.
https://ria.ru/20220621/lager-1797025805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий предложил установить единую стоимость детского летнего отдыха
Слуцкий предложил установить единую стоимость летних путевок в детские центры