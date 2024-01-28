https://ria.ru/20240128/blogersha-1923939533.html
Обвиняемой в мошенничестве блогерше из Екатеринбурга продлили ограничения
Обвиняемой в мошенничестве блогерше из Екатеринбурга продлили ограничения - РИА Новости, 28.01.2024
Обвиняемой в мошенничестве блогерше из Екатеринбурга продлили ограничения
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий местной предпринимательнице и бьюти-блогерше Екатерине... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T09:10
2024-01-28T09:10
2024-01-28T09:10
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий местной предпринимательнице и бьюти-блогерше Екатерине Улановой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба суда в субботу. Ранее региональное управление СК РФ информировало, что против владельцев онлайн-магазина "Уланова-бюро" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, Уланова и ее супруг на протяжении длительного времени похищали у покупателей деньги под предлогом оплаты за поставку мобильных телефонов, бытовой техники, косметики и других товаров. В декабре 2023 года фигурантке была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, ей запрещено было выходить из квартиры с 22.00 до 06.00 и общаться с потерпевшими, ее мужа отправили под подписку о невыезде. Правоохранители устанавливали точное количество обманутых и сумму ущерба. "Ленинским районным судом Екатеринбурга продлен срок меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Улановой Е.В... до 1 мая 2024 года включительно", – следует из релиза. По данным местного портала E1.RU, в субботу на заседание пришли десятки потерпевших, которые требовали отправить фигурантку в СИЗО, сама же бизнесмен была в сопровождении двух крепких охранников.
https://ria.ru/20240122/sud-1922747963.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Обвиняемой в мошенничестве блогерше из Екатеринбурга продлили ограничения
Блогершу из Екатеринбурга, обвиняемую в мошенничестве, не стали заключать в СИЗО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости.
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий местной предпринимательнице и бьюти-блогерше Екатерине Улановой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила
пресс-служба суда в субботу.
Ранее региональное управление СК РФ
информировало, что против владельцев онлайн-магазина "Уланова-бюро" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, Уланова и ее супруг на протяжении длительного времени похищали у покупателей деньги под предлогом оплаты за поставку мобильных телефонов, бытовой техники, косметики и других товаров.
В декабре 2023 года фигурантке была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, ей запрещено было выходить из квартиры с 22.00 до 06.00 и общаться с потерпевшими, ее мужа отправили под подписку о невыезде. Правоохранители устанавливали точное количество обманутых и сумму ущерба.
"Ленинским районным судом Екатеринбурга продлен срок меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Улановой Е.В... до 1 мая 2024 года включительно", – следует из релиза.
По данным местного портала E1.RU, в субботу на заседание пришли десятки потерпевших, которые требовали отправить фигурантку в СИЗО, сама же бизнесмен была в сопровождении двух крепких охранников.
Суд в Москве заочно арестовал блогера Шпака