https://ria.ru/20240128/blogersha-1923939533.html

Обвиняемой в мошенничестве блогерше из Екатеринбурга продлили ограничения

Обвиняемой в мошенничестве блогерше из Екатеринбурга продлили ограничения - РИА Новости, 28.01.2024

Обвиняемой в мошенничестве блогерше из Екатеринбурга продлили ограничения

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий местной предпринимательнице и бьюти-блогерше Екатерине... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T09:10

2024-01-28T09:10

2024-01-28T09:10

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий местной предпринимательнице и бьюти-блогерше Екатерине Улановой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба суда в субботу. Ранее региональное управление СК РФ информировало, что против владельцев онлайн-магазина "Уланова-бюро" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, Уланова и ее супруг на протяжении длительного времени похищали у покупателей деньги под предлогом оплаты за поставку мобильных телефонов, бытовой техники, косметики и других товаров. В декабре 2023 года фигурантке была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, ей запрещено было выходить из квартиры с 22.00 до 06.00 и общаться с потерпевшими, ее мужа отправили под подписку о невыезде. Правоохранители устанавливали точное количество обманутых и сумму ущерба. "Ленинским районным судом Екатеринбурга продлен срок меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Улановой Е.В... до 1 мая 2024 года включительно", – следует из релиза. По данным местного портала E1.RU, в субботу на заседание пришли десятки потерпевших, которые требовали отправить фигурантку в СИЗО, сама же бизнесмен была в сопровождении двух крепких охранников.

https://ria.ru/20240122/sud-1922747963.html

екатеринбург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, екатеринбург