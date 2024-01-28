https://ria.ru/20240128/arenda-1923742834.html
Ефимов: вторую гостиницу в столице перевели на льготную ставку аренды
Ефимов: вторую гостиницу в столице перевели на льготную ставку аренды - РИА Новости, 28.01.2024
Ефимов: вторую гостиницу в столице перевели на льготную ставку аренды
Москва предоставила право аренды по льготной цене в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" еще одной гостинице, сообщил заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T12:08
2024-01-28T12:08
2024-01-28T12:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Москва предоставила право аренды по льготной цене в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" еще одной гостинице, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Речь идет об арендаторе ООО "Вихрь". Данная компания выполнили все условия, которые нужны для перевода на льготные условия в рамках указанной программы.Город комплексно поддерживает гостиничную отрасль как важную часть туринфраструктуры. Так, инвесторы, создающие новые отели, имеют право снимать здания в аренду по льготным ставкам. Для таких предприятий аренда составляет один рубль за "квадрат" в год."В середине 2023 года город на 20 лет заключил договор аренды здания на Мироновской улице по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для гостиниц. Уже к концу года арендатор выполнил все необходимые требования и перешел на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год. Благодаря этому он сможет ежегодно экономить 25 миллионов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что рассчитывать на участие в программе для гостиничного бизнеса могут инвесторы, снявшую в аренду недвижимость, после там долен пройти ремонт. Кроме того, нужно учесть и другие требования для права участия в аренде по льготной цене: номерной фонд должен занимать минимум 75% общей площади здания, а сама гостиница должна пройти классификацию и получить "звездность" - 3, 4 или 5.Как сообщил министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман, после того, как инвестор получить право на льготную аренду, сумма к оплате составит 474,5 руб. в год в течение всего оставшегося срока договора. Он добавил, что это уже вторая гостиница на территории столицы, которую перевели на льготную ставку в рамках городской программы "1 рубль за квадратный метр в год". А первым по программе был отель, который располагается на улице Зацепе.В настоящий момент на территории мегаполиса работают примерно 2 тысячи гостиниц. Число таких заведений в столице растет. Эта программа разработана для привлечения инвесторов в процесс восстановления зданий в городе. В том числе речь идет об исторических зданиях. Таким образом, в столице сохраняют облик города и вместе с тем учитывают его современные потребности, а также увеличение номерного фонда на фоне увеличивающегося числа туристов.Ранее Ефимов сообщал, что столица предоставила льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" детскому саду, который расположен в районе Ивановское.
https://ria.ru/20240126/moskva-1923500179.html
https://ria.ru/20240126/arenda-1923504488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, коммерческая недвижимость
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Коммерческая недвижимость
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Москва предоставила право аренды по льготной цене в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" еще одной гостинице, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Речь идет об арендаторе ООО "Вихрь". Данная компания выполнили все условия, которые нужны для перевода на льготные условия в рамках указанной программы.
Ефимов: Москва выделила почти 6 гектаров для возведения объектов в ЗАО
Город комплексно поддерживает гостиничную отрасль как важную часть туринфраструктуры. Так, инвесторы, создающие новые отели, имеют право снимать здания в аренду по льготным ставкам. Для таких предприятий аренда составляет один рубль за "квадрат" в год.
"В середине 2023 года город на 20 лет заключил договор аренды здания на Мироновской улице по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для гостиниц. Уже к концу года арендатор выполнил все необходимые требования и перешел на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год. Благодаря этому он сможет ежегодно экономить 25 миллионов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что рассчитывать на участие в программе для гостиничного бизнеса могут инвесторы, снявшую в аренду недвижимость, после там долен пройти ремонт. Кроме того, нужно учесть и другие требования для права участия в аренде по льготной цене: номерной фонд должен занимать минимум 75% общей площади здания, а сама гостиница должна пройти классификацию и получить "звездность" - 3, 4 или 5.
Ефимов: детсад в столичном районе Ивановское получил льготную ставку аренды
Как сообщил министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман
, после того, как инвестор получить право на льготную аренду, сумма к оплате составит 474,5 руб. в год в течение всего оставшегося срока договора. Он добавил, что это уже вторая гостиница на территории столицы, которую перевели на льготную ставку в рамках городской программы "1 рубль за квадратный метр в год". А первым по программе был отель, который располагается на улице Зацепе.
В настоящий момент на территории мегаполиса работают примерно 2 тысячи гостиниц. Число таких заведений в столице растет. Эта программа разработана для привлечения инвесторов в процесс восстановления зданий в городе. В том числе речь идет об исторических зданиях. Таким образом, в столице сохраняют облик города и вместе с тем учитывают его современные потребности, а также увеличение номерного фонда на фоне увеличивающегося числа туристов.
Ранее Ефимов сообщал, что столица предоставила льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" детскому саду, который расположен в районе Ивановское.