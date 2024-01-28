https://ria.ru/20240128/aksenov-1923974497.html

Глава Крыма рассказал о первой встрече с Путиным

Глава Крыма рассказал о первой встрече с Путиным - РИА Новости, 28.01.2024

Глава Крыма рассказал о первой встрече с Путиным

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в эфире "Вести-Крым", как и когда произошло его личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:32

2024-01-28T14:32

2024-01-28T14:32

политика

россия

сочи

севастополь

сергей аксенов (политик)

владимир путин

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в эфире "Вести-Крым", как и когда произошло его личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным. "1 марта (2014 года – ред.) мы с Владимиром Владимировичем (Путиным – ред.) встретились в Сочи, через Севастополь, на одном из кораблей ВМФ России вышли в Сочи, вертолетом дальше добирались. 1 марта у меня была первая встреча с президентом", - сказал Аксенов. Он добавил, что был горд тем что президент России в тот момент пригласил его в свою команду. Аксенов сказал, что в Крыму все события по возвращению в Россию произошли практически безболезненно и быстро благодаря крымчанам и тому, что ситуация была на личном контроле главы государства. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240128/aksenov-1923945609.html

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сочи

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политика, россия, сочи, севастополь, сергей аксенов (политик), владимир путин, оон