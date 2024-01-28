https://ria.ru/20240128/aksenov-1923945609.html

Целью Запада десять лет назад была вся Украина и Крым, заявил Аксенов

Целью Запада десять лет назад была вся Украина и Крым, заявил Аксенов - РИА Новости, 28.01.2024

Целью Запада десять лет назад была вся Украина и Крым, заявил Аксенов

Установление контроля над всей Украиной и Крымом было целью Запада в событиях 10-летней давности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире "Вести-Крым". РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T10:17

2024-01-28T10:17

2024-01-28T10:24

украина

россия

черное море

сергей аксенов (политик)

владимир путин

оон

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Установление контроля над всей Украиной и Крымом было целью Запада в событиях 10-летней давности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире "Вести-Крым". "Целью (американцев и Запада - ред.) был не один Крым, а Украина. Крым – да, стратегическую роль имеет в Черном море, все понимали значение и важность Крыма, что здесь подавляющее большинство за Россию и Владимира Владимировича Путина... Но целью была Украина", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о судьбе полуострова в украинских реалиях. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240128/diversanty-1923944537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, черное море, сергей аксенов (политик), владимир путин, оон, республика крым