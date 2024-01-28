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Целью Запада десять лет назад была вся Украина и Крым, заявил Аксенов - РИА Новости, 28.01.2024
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10:17 28.01.2024 (обновлено: 10:24 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/aksenov-1923945609.html
Целью Запада десять лет назад была вся Украина и Крым, заявил Аксенов
Целью Запада десять лет назад была вся Украина и Крым, заявил Аксенов - РИА Новости, 28.01.2024
Целью Запада десять лет назад была вся Украина и Крым, заявил Аксенов
Установление контроля над всей Украиной и Крымом было целью Запада в событиях 10-летней давности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире "Вести-Крым". РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T10:17
2024-01-28T10:24
украина
россия
черное море
сергей аксенов (политик)
владимир путин
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Установление контроля над всей Украиной и Крымом было целью Запада в событиях 10-летней давности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире "Вести-Крым". "Целью (американцев и Запада - ред.) был не один Крым, а Украина. Крым – да, стратегическую роль имеет в Черном море, все понимали значение и важность Крыма, что здесь подавляющее большинство за Россию и Владимира Владимировича Путина... Но целью была Украина", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о судьбе полуострова в украинских реалиях. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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украина
россия
черное море
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украина, россия, черное море, сергей аксенов (политик), владимир путин, оон, республика крым
Украина, Россия, Черное море, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, ООН, Республика Крым
Целью Запада десять лет назад была вся Украина и Крым, заявил Аксенов

Аксенов: Запад хотел установить контроль над всей украиной и Крымом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Установление контроля над всей Украиной и Крымом было целью Запада в событиях 10-летней давности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире "Вести-Крым".
"Целью (американцев и Запада - ред.) был не один Крым, а Украина. Крым – да, стратегическую роль имеет в Черном море, все понимали значение и важность Крыма, что здесь подавляющее большинство за Россию и Владимира Владимировича Путина... Но целью была Украина", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о судьбе полуострова в украинских реалиях.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
В Крыму задержали всех диверсантов, совершивших теракты, заявил Аксенов
Вчера, 10:06
 
УкраинаРоссияЧерное мореСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинООНРеспублика Крым
 
 
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