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Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета СГ в Петербурге - РИА Новости, 27.01.2024
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12:06 27.01.2024 (обновлено: 12:39 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/zasedanie-1923830093.html
Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета СГ в Петербурге
Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета СГ в Петербурге - РИА Новости, 27.01.2024
Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета СГ в Петербурге
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге, сообщается на... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:06
2024-01-27T12:39
санкт-петербург
владимир путин
союзное государство
александр лукашенко
белоруссия
россия
в мире
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте пресс-службы Кремля."Двадцать девятого января в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Государственного совета Союзного государства, в котором примут участие президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко", — говорится в заявлении.Главы государств также намерены подвести итоги выполнения "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", а также утвердить новый документ на 2024-2026 годы.Кроме того, лидеры двух стран планируют принять несколько важных решений по наращиванию интеграции. В начале недели госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что на предстоящем заседании Высшего Госсовета также могут обсудить развитие транспортной инфраструктуры и научно-технологическое развитие союза России и Белоруссии.
https://ria.ru/20231219/sdelki-1916683232.html
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санкт-петербург, владимир путин, союзное государство, александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире, дмитрий мезенцев
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Союзное государство, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, В мире, Дмитрий Мезенцев, Союзное государство
Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета СГ в Петербурге

Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета СГ в Петербурге 29 января

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.
"Двадцать девятого января в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Государственного совета Союзного государства, в котором примут участие президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко", — говорится в заявлении.
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Главы государств также намерены подвести итоги выполнения "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", а также утвердить новый документ на 2024-2026 годы.
Кроме того, лидеры двух стран планируют принять несколько важных решений по наращиванию интеграции.
В начале недели госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что на предстоящем заседании Высшего Госсовета также могут обсудить развитие транспортной инфраструктуры и научно-технологическое развитие союза России и Белоруссии.
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Союзное государствоСанкт-ПетербургВладимир ПутинСоюзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ миреДмитрий Мезенцев
 
 
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