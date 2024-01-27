https://ria.ru/20240127/zasedanie-1923830093.html

Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета СГ в Петербурге

Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета СГ в Петербурге - РИА Новости, 27.01.2024

Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета СГ в Петербурге

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге, сообщается на... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T12:06

2024-01-27T12:06

2024-01-27T12:39

санкт-петербург

владимир путин

союзное государство

александр лукашенко

белоруссия

россия

в мире

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте пресс-службы Кремля."Двадцать девятого января в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Государственного совета Союзного государства, в котором примут участие президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко", — говорится в заявлении.Главы государств также намерены подвести итоги выполнения "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", а также утвердить новый документ на 2024-2026 годы.Кроме того, лидеры двух стран планируют принять несколько важных решений по наращиванию интеграции. В начале недели госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что на предстоящем заседании Высшего Госсовета также могут обсудить развитие транспортной инфраструктуры и научно-технологическое развитие союза России и Белоруссии.

https://ria.ru/20231219/sdelki-1916683232.html

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санкт-петербург, владимир путин, союзное государство, александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире, дмитрий мезенцев