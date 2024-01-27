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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Полтаве и Кременчуге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Полтаве и Кременчуге - РИА Новости, 27.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Полтаве и Кременчуге
Взрывы прогремели в Харькове, Полтаве и Кременчуге, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T21:23
2024-01-27T21:23
2024-01-27T21:24
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, Полтаве и Кременчуге, сообщило украинское издание "Зеркало недели". Ранее в одиннадцати областях Украины, а также в Киеве была объявлена воздушная тревога, говорилось в данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации."Харьковщина, мониторы сообщают о взрывах... Кременчуг - взрывы.... Харьков, снова взрыв... Полтава, мониторы сообщают о взрыве", - говорится в серии сообщений, опубликованных в Telegram-канале "Зеркала недели". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьков, кременчуг, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Кременчуг, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Полтаве и Кременчуге
"Зеркало недели": в Харькове, Полтаве и Кременчуге прогремели взрывы
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Взрывы прогремели в Харькове, Полтаве и Кременчуге, сообщило украинское издание "Зеркало недели
".
Ранее в одиннадцати областях Украины, а также в Киеве была объявлена воздушная тревога, говорилось в данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
"Харьковщина, мониторы сообщают о взрывах... Кременчуг - взрывы.... Харьков, снова взрыв... Полтава, мониторы сообщают о взрыве", - говорится в серии сообщений, опубликованных в Telegram-канале "Зеркала недели".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.