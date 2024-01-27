https://ria.ru/20240127/turpotok-1923854351.html
Россия и Мьянма обсуждают способы наращивания турпотока
Россия и Мьянма обсуждают способы наращивания турпотока - РИА Новости, 27.01.2024
Россия и Мьянма обсуждают способы наращивания турпотока
Республика Союз Мьянма и Российская Федерация обсуждают способы дальнейшего наращивания турпотока, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:57
2024-01-27T14:57
2024-01-27T14:57
выставка-форум "россия"
россия
мьянма
максим решетников
новости - туризм
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923850443_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_752f16116ff590df194d6e3dbe37fb5d.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Республика Союз Мьянма и Российская Федерация обсуждают способы дальнейшего наращивания турпотока, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия". "Сейчас совместно обсуждаем, как будем дальше взаимно наращивать турпоток", - заявил министр на открытии заседания. Решетников добавил, что с сентября прошлого года страны запустили прямое авиасообщение. Для привлечения российских туристов Мьянма разработала специальную программу ("Добро пожаловать, Россия!"), в рамках которой провела ознакомительный тур для туроператоров и журналистов, продлила режим безвизового въезда для наших граждан.
https://ria.ru/20240127/myanma-1923849480.html
россия
мьянма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923850443_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_b6347b3951503508f8491b15ba4a86f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма, максим решетников, новости - туризм, в мире
Выставка-форум "Россия", Россия, Мьянма, Максим Решетников, Новости - Туризм, В мире
Россия и Мьянма обсуждают способы наращивания турпотока
Решетников: Россия и Мьянма совместно обсуждают способы наращивания турпотока
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Республика Союз Мьянма и Российская Федерация обсуждают способы дальнейшего наращивания турпотока, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия".
«
"Сейчас совместно обсуждаем, как будем дальше взаимно наращивать турпоток", - заявил министр на открытии заседания.
Решетников добавил, что с сентября прошлого года страны запустили прямое авиасообщение. Для привлечения российских туристов Мьянма разработала специальную программу ("Добро пожаловать, Россия!"), в рамках которой провела ознакомительный тур для туроператоров и журналистов, продлила режим безвизового въезда для наших граждан.
Власти Мьянмы заявили, что способны защитить российские инвестиции