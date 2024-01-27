https://ria.ru/20240127/turpotok-1923854351.html

Россия и Мьянма обсуждают способы наращивания турпотока

Россия и Мьянма обсуждают способы наращивания турпотока - РИА Новости, 27.01.2024

Россия и Мьянма обсуждают способы наращивания турпотока

Республика Союз Мьянма и Российская Федерация обсуждают способы дальнейшего наращивания турпотока, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:57

2024-01-27T14:57

2024-01-27T14:57

выставка-форум "россия"

россия

мьянма

максим решетников

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Республика Союз Мьянма и Российская Федерация обсуждают способы дальнейшего наращивания турпотока, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия". "Сейчас совместно обсуждаем, как будем дальше взаимно наращивать турпоток", - заявил министр на открытии заседания. Решетников добавил, что с сентября прошлого года страны запустили прямое авиасообщение. Для привлечения российских туристов Мьянма разработала специальную программу ("Добро пожаловать, Россия!"), в рамках которой провела ознакомительный тур для туроператоров и журналистов, продлила режим безвизового въезда для наших граждан.

https://ria.ru/20240127/myanma-1923849480.html

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россия, мьянма, максим решетников, новости - туризм, в мире