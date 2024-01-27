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Анкара опровергла данные о требовании США по указу о членстве Швеции в НАТО - РИА Новости, 27.01.2024
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20:13 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/trebovanie-1923897754.html
Анкара опровергла данные о требовании США по указу о членстве Швеции в НАТО
Анкара опровергла данные о требовании США по указу о членстве Швеции в НАТО - РИА Новости, 27.01.2024
Анкара опровергла данные о требовании США по указу о членстве Швеции в НАТО
Администрация президента Турции опровергла утверждения о том, что США якобы сочли недостаточным публикацию указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана об одобрении РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T20:13
2024-01-27T20:13
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АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла утверждения о том, что США якобы сочли недостаточным публикацию указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана об одобрении членства Швеции в НАТО в "Официальном вестнике" и попросили предоставить оригинал документа с мокрой подписью. Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник ратифицировало протокол о членстве Швеции в НАТО. В четверг Эрдоган подписал указ, утверждающий решение турецкого парламента, который был опубликован в официальном печатном органе правительства – Resmı Gazete. Тем самым Турция официально завершила процесс ратификации. В соцсетях появились сообщения о том, что США якобы сочли недостаточным публикацию и попросили предоставить оригинал указа с мокрой подписью. "Соединенные Штаты Америки являются страной-депозитарием в более чем 200 многосторонних соглашениях, включая Устав ООН, Международное агентство по атомной энергии и Североатлантический договор (основополагающий договор НАТО). В качестве страны-депозитария Соединенные Штаты хранят "оригиналы" текстов договоров и способствуют их надлежащему подписанию. Страна-депозитарий также получает такие документы, как ратификационные грамоты соглашений", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики. "Наш президент, господин Реджеп Тайип Эрдоган, принял решение опубликовать закон, принятый Великим национальным собранием Турции о присоединении Швеции к Североатлантическому договору, и подписал президентский указ о протоколе о вступлении Швеции в НАТО. Текст решения был направлен стране-депозитарию, Соединенным Штатам, по причинам, четко изложенным выше", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240115/ankara-1921512929.html
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в мире, турция, швеция, нато, оон, сша
В мире, Турция, Швеция, НАТО, ООН, США
Анкара опровергла данные о требовании США по указу о членстве Швеции в НАТО

Офис Эрдогана опроверг данные о требовании США по указу о членстве Швеции в НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС Швеции во время Международных военных учений
Военнослужащие ВС Швеции во время Международных военных учений - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ВС Швеции во время Международных военных учений. Архивное фото
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АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла утверждения о том, что США якобы сочли недостаточным публикацию указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана об одобрении членства Швеции в НАТО в "Официальном вестнике" и попросили предоставить оригинал документа с мокрой подписью.
Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник ратифицировало протокол о членстве Швеции в НАТО. В четверг Эрдоган подписал указ, утверждающий решение турецкого парламента, который был опубликован в официальном печатном органе правительства – Resmı Gazete. Тем самым Турция официально завершила процесс ратификации. В соцсетях появились сообщения о том, что США якобы сочли недостаточным публикацию и попросили предоставить оригинал указа с мокрой подписью.
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"Соединенные Штаты Америки являются страной-депозитарием в более чем 200 многосторонних соглашениях, включая Устав ООН, Международное агентство по атомной энергии и Североатлантический договор (основополагающий договор НАТО). В качестве страны-депозитария Соединенные Штаты хранят "оригиналы" текстов договоров и способствуют их надлежащему подписанию. Страна-депозитарий также получает такие документы, как ратификационные грамоты соглашений", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики.
"Наш президент, господин Реджеп Тайип Эрдоган, принял решение опубликовать закон, принятый Великим национальным собранием Турции о присоединении Швеции к Североатлантическому договору, и подписал президентский указ о протоколе о вступлении Швеции в НАТО. Текст решения был направлен стране-депозитарию, Соединенным Штатам, по причинам, четко изложенным выше", - говорится в заявлении.
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