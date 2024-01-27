Рейтинг@Mail.ru
Африканский союз поприветствовал решение суда ООН по Израилю - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/sud-1923878772.html
Африканский союз поприветствовал решение суда ООН по Израилю
Африканский союз поприветствовал решение суда ООН по Израилю - РИА Новости, 27.01.2024
Африканский союз поприветствовал решение суда ООН по Израилю
Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что организация приветствует решение Международного суда ООН, который ранее обязал Израиль... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:44
2024-01-27T17:44
в мире
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
африканский союз
юар
гаага
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914946620_0:270:3070:1997_1920x0_80_0_0_c2aa68852fdb40178e077b6fb4e13023.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что организация приветствует решение Международного суда ООН, который ранее обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в Газе. "Африканский союз приветствует срочные предварительные меры, которые предписал Международный суд ООН по иску ЮАР. Решение закрепляет (необходимость - ред.) соблюдения международного права и необходимость того, чтобы Израиль в обязательном порядке придерживался своих обязательств в соответствии с Конвенцией о геноциде", - говорится в сообщении Мусы Факи Махамата на его странице в социальной сети Х. Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении против палестинского народа действий, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. Израиль в свою очередь приветствовал "четкое" требование Международного суда ООН отпустить всех заложников.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
юар
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914946620_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30f4122ddcfb77cefdac23f291f71da8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, африканский союз, юар, гаага
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Африканский союз, ЮАР, Гаага
Африканский союз поприветствовал решение суда ООН по Израилю

Африканский союз поприветствовал решение Международного суда ООН по Израилю

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия разрушений в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что организация приветствует решение Международного суда ООН, который ранее обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в Газе.
"Африканский союз приветствует срочные предварительные меры, которые предписал Международный суд ООН по иску ЮАР. Решение закрепляет (необходимость - ред.) соблюдения международного права и необходимость того, чтобы Израиль в обязательном порядке придерживался своих обязательств в соответствии с Конвенцией о геноциде", - говорится в сообщении Мусы Факи Махамата на его странице в социальной сети Х.
Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении против палестинского народа действий, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. Израиль в свою очередь приветствовал "четкое" требование Международного суда ООН отпустить всех заложников.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября 2023, 12:28
 
В миреИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАфриканский союзЮАРГаага
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала