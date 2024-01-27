Африканский союз поприветствовал решение суда ООН по Израилю
Африканский союз поприветствовал решение Международного суда ООН по Израилю
© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия разрушений в секторе Газа
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия разрушений в секторе Газа
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что организация приветствует решение Международного суда ООН, который ранее обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в Газе.
"Африканский союз приветствует срочные предварительные меры, которые предписал Международный суд ООН по иску ЮАР. Решение закрепляет (необходимость - ред.) соблюдения международного права и необходимость того, чтобы Израиль в обязательном порядке придерживался своих обязательств в соответствии с Конвенцией о геноциде", - говорится в сообщении Мусы Факи Махамата на его странице в социальной сети Х.
Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении против палестинского народа действий, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. Израиль в свою очередь приветствовал "четкое" требование Международного суда ООН отпустить всех заложников.