https://ria.ru/20240127/sud-1923878772.html

Африканский союз поприветствовал решение суда ООН по Израилю

Африканский союз поприветствовал решение суда ООН по Израилю - РИА Новости, 27.01.2024

Африканский союз поприветствовал решение суда ООН по Израилю

Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что организация приветствует решение Международного суда ООН, который ранее обязал Израиль... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:44

2024-01-27T17:44

2024-01-27T17:44

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

африканский союз

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что организация приветствует решение Международного суда ООН, который ранее обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в Газе. "Африканский союз приветствует срочные предварительные меры, которые предписал Международный суд ООН по иску ЮАР. Решение закрепляет (необходимость - ред.) соблюдения международного права и необходимость того, чтобы Израиль в обязательном порядке придерживался своих обязательств в соответствии с Конвенцией о геноциде", - говорится в сообщении Мусы Факи Махамата на его странице в социальной сети Х. Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении против палестинского народа действий, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. Израиль в свою очередь приветствовал "четкое" требование Международного суда ООН отпустить всех заложников.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, африканский союз, юар, гаага