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Спецоперация, 27 января: Киев сделал заявление после крушения Ил-76 - РИА Новости, 27.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 27.01.2024 (обновлено: 20:15 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/spetsoperatsiya-1923887779.html
Спецоперация, 27 января: Киев сделал заявление после крушения Ил-76
Спецоперация, 27 января: Киев сделал заявление после крушения Ил-76 - РИА Новости, 27.01.2024
Спецоперация, 27 января: Киев сделал заявление после крушения Ил-76
О ходе спецоперации, ударе российских войск по складам горючего ВСУ и подтверждении Киевом подлинности списка украинских пленных на борту Ил-76 — в материале... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T18:51
2024-01-27T20:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
андрей алексеенко
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. О ходе спецоперации, ударе российских войск по складам горючего ВСУ и подтверждении Киевом подлинности списка украинских пленных на борту Ил-76 — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииПо данным Минобороны, российские войска за сутки отразили 13 атак ВСУ, потери противника составили до 525 военнослужащих и пять бронемашин на разных направлениях. На Запорожском направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а на Херсонском — четыре САУ "Гвоздика". Украина подтвердила подлинность списка пленных на борту Ил-76Координационный штаб по обращению с украинскими военнопленными подтвердил информацию о том, что 65 солдат ВСУ, погибших при крушении самолета Ил-76, входили в список для обмена.Там сообщили, что накануне прошла встреча с родственниками военнопленных.Как утверждают в ведомстве, близкие украинских военных из упомянутого списка ознакомились с видеоматериалами, предоставленными российской стороной с места крушения, и якобы не нашли особых признаков на фрагментах тел, указывающих на их родных.Накануне СК опубликовал кадры посадки военнопленных ВСУ в российский самолет Ил-76. Кроме того, следователи нашли на месте крушения документы солдат, подтверждающие их личности. Отмечается, что на отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки.ВС России поразили склады горючего ВСУРоссийские авиация, ракетные войска, дроны и артиллерия поразили зенитно-ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях. Средства ПВО сбили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire. Кроме того, уничтожено 28 украинских беспилотников. Атака на Новую КаховкуВСУ с помощью дронов ударили по автомобилям волонтеров в центре Новой Каховки, тяжелые ранения получила проходившая мимо 70-летняя пенсионерка, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. "Сейчас врачи делают все, чтобы ее спасти", — сказал он.США предлагают Украине план обороныАдминистрация президента США Джо Байдена после неудачного контрнаступления ВСУ разрабатывает новую стратегию для Украины, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.Уточняется, что обновленный план делает акцент не на попытке захватить территории, а на помощи Киеву в отражении новых возможных наступлений.По данным издания, постсоветской республике будет трудно совершить крупное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом году. Другой источник газеты указал, что новая стратегия состоит в том, чтобы помочь Украине удерживать свои позиции на поле боя, но также направить их по другой траектории, чтобы они были намного сильнее к концу 2024 года.
https://ria.ru/20240126/artilleriya-1923441553.html
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украина
киев
россия
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в мире, украина, киев, россия, андрей алексеенко, джо байден, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, зрк с-300, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Андрей Алексеенко, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, ЗРК С-300, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Новая Каховка
Спецоперация, 27 января: Киев сделал заявление после крушения Ил-76

Украинский штаб подтвердил подлинность списка военнопленных на борту Ил-76

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. О ходе спецоперации, ударе российских войск по складам горючего ВСУ и подтверждении Киевом подлинности списка украинских пленных на борту Ил-76 — в материале РИА Новости.

Ход спецоперации

По данным Минобороны, российские войска за сутки отразили 13 атак ВСУ, потери противника составили до 525 военнослужащих и пять бронемашин на разных направлениях.
На Запорожском направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а на Херсонском — четыре САУ "Гвоздика".
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
"Это меняет все". На Западе назвали главную проблему ВСУ
26 января, 08:00

Украина подтвердила подлинность списка пленных на борту Ил-76

Координационный штаб по обращению с украинскими военнопленными подтвердил информацию о том, что 65 солдат ВСУ, погибших при крушении самолета Ил-76, входили в список для обмена.
Там сообщили, что накануне прошла встреча с родственниками военнопленных.
Как утверждают в ведомстве, близкие украинских военных из упомянутого списка ознакомились с видеоматериалами, предоставленными российской стороной с места крушения, и якобы не нашли особых признаков на фрагментах тел, указывающих на их родных.
Накануне СК опубликовал кадры посадки военнопленных ВСУ в российский самолет Ил-76. Кроме того, следователи нашли на месте крушения документы солдат, подтверждающие их личности. Отмечается, что на отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки.
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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Вчера, 01:45

ВС России поразили склады горючего ВСУ

Российские авиация, ракетные войска, дроны и артиллерия поразили зенитно-ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях.
Средства ПВО сбили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire. Кроме того, уничтожено 28 украинских беспилотников.

Атака на Новую Каховку

ВСУ с помощью дронов ударили по автомобилям волонтеров в центре Новой Каховки, тяжелые ранения получила проходившая мимо 70-летняя пенсионерка, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Сейчас врачи делают все, чтобы ее спасти", — сказал он.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.01.2024Посмотреть

США предлагают Украине план обороны

Администрация президента США Джо Байдена после неудачного контрнаступления ВСУ разрабатывает новую стратегию для Украины, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Уточняется, что обновленный план делает акцент не на попытке захватить территории, а на помощи Киеву в отражении новых возможных наступлений.
По данным издания, постсоветской республике будет трудно совершить крупное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом году.
Другой источник газеты указал, что новая стратегия состоит в том, чтобы помочь Украине удерживать свои позиции на поле боя, но также направить их по другой траектории, чтобы они были намного сильнее к концу 2024 года.
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