https://ria.ru/20240127/spektakl-1923895871.html

Студия "Теремок" из Твери представила спектакль "Жар-Птица" в ГКД

Студия "Теремок" из Твери представила спектакль "Жар-Птица" в ГКД - РИА Новости, 27.01.2024

Студия "Теремок" из Твери представила спектакль "Жар-Птица" в ГКД

Рождественскую сказку "Жар-Птица" представили в субботу на сцене Государственного Кремлевского дворца ученики театральной студии "Теремок" Тверской епархиальной РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T20:05

2024-01-27T20:05

2024-01-27T20:05

тверская область

тверь

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Рождественскую сказку "Жар-Птица" представили в субботу на сцене Государственного Кремлевского дворца ученики театральной студии "Теремок" Тверской епархиальной православной средней общеобразовательной школы во имя святителя Тихона Задонского совместно с артистами Тверской академической областной филармонии, сообщает пресс-служба облправительства. Зрителями представления, подготовленного при поддержке регионального правительства, стали более тысячи человек – семьи артистов, жители Твери и Москвы. Как сообщил ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя, показ приурочен к открытию Года семьи в России. Спектакль "Жар-Птица" создан по мотивам пьесы-сказки Александра Островского, сценария Юлия Кима к фильму "После дождичка в четверг" и русских народных сказок. Его ключевые идеи связаны с православными, духовно-нравственными ценностями, патриотическими мотивами, темой победы добра над злом. Всего в спектакле задействованы более 30 юных артистов. "Спектакль реализован при поддержке губернатора, правительства Тверской области. Благодаря получению гранта мы приобрели необходимые костюмы, сделали декорации. Выступление в Кремлевском дворце – для нас настоящее чудо", - привели в пресс-службе слова руководителя студии "Теремок" Елены Масленниковой. Премьера сказки "Жар-Птица" состоялась 12 января 2024 года на большой сцене Тверского академического театра драмы. Его зрителями тогда стали многодетные семьи и семьи участников СВО. По инициативе губернатора области с начала года проведено уже шесть благотворительных показов спектакля для школьников Верхневолжья, его посмотрели около 4 тысяч зрителей. Показы в городах Тверской области планируется продолжить. Театральная студия "Теремок" была создана в 2012 году. Ее воспитанники являются постоянными участниками, победителями и призерами конкурсов и фестивалей детского творчества различного уровня. В прошлом учебном году студия при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Тверской области реализовала социальный проект "Детский театр – вместе играем, учимся, растем". По этому проекту коллектив подготовил и представил рождественский спектакль "Морозко" и пасхальный спектакль "Кошкин дом" на площадках городов Верхневолжья.

https://ria.ru/20240124/stroitelstvo-1923194477.html

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тверь, игорь руденя, тверская область