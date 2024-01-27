https://ria.ru/20240127/sirena-1923897619.html

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 27.01.2024

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T20:13

2024-01-27T20:13

2024-01-27T20:18

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия