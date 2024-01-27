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В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 27.01.2024
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T20:13
2024-01-27T20:13
2024-01-27T20:18
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — говорится в сообщении губернатора.
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Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности