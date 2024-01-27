https://ria.ru/20240127/russkiy-1923883884.html

Правительству Финляндии вручили петицию за сохранение преподавания русского

Правительству Финляндии вручили петицию за сохранение преподавания русского - РИА Новости, 27.01.2024

Правительству Финляндии вручили петицию за сохранение преподавания русского

Министру образования Финляндии Анне-Майе Хенрикссон была передана петиция в защиту преподавания русского языка в школах, сообщает в субботу общественный... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T18:19

2024-01-27T18:19

2024-01-27T18:19

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министру образования Финляндии Анне-Майе Хенрикссон была передана петиция в защиту преподавания русского языка в школах, сообщает в субботу общественный вещатель Yle. "В субботу министру образования Анне-Майе Хенрикссон была передана петиция в пользу сохранения финско-русских классов в школе Пуолала в Турку и в школе Восточной Финляндии", - сказано в материале. Под угрозой закрытия сейчас находятся три школы в Йоэнсуу, Иматре и Лаппеенранте, а также финско-русский класс в Турку. Петицию министру образования Хенрикссону передала Екатерина Тяхкяпяя, председатель ассоциации поддержки финско-русских классов школы Пуолала. "Министр не была знаком с ситуацией в Турку, но пообещала разобраться в вопросе", - приводит ее слова Yle. Вопрос о возможном закрытии класса рассматривается с осени 2023 года. Родители учеников финско-русских классов в школе Турку 13 февраля планируют организовать акцию протеста из-за закрытия, приурочив ее к заседанию комитета по образованию.

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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