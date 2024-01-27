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Правительству Финляндии вручили петицию за сохранение преподавания русского - РИА Новости, 27.01.2024
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18:19 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/russkiy-1923883884.html
Правительству Финляндии вручили петицию за сохранение преподавания русского
Правительству Финляндии вручили петицию за сохранение преподавания русского - РИА Новости, 27.01.2024
Правительству Финляндии вручили петицию за сохранение преподавания русского
Министру образования Финляндии Анне-Майе Хенрикссон была передана петиция в защиту преподавания русского языка в школах, сообщает в субботу общественный... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T18:19
2024-01-27T18:19
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министру образования Финляндии Анне-Майе Хенрикссон была передана петиция в защиту преподавания русского языка в школах, сообщает в субботу общественный вещатель Yle. "В субботу министру образования Анне-Майе Хенрикссон была передана петиция в пользу сохранения финско-русских классов в школе Пуолала в Турку и в школе Восточной Финляндии", - сказано в материале. Под угрозой закрытия сейчас находятся три школы в Йоэнсуу, Иматре и Лаппеенранте, а также финско-русский класс в Турку. Петицию министру образования Хенрикссону передала Екатерина Тяхкяпяя, председатель ассоциации поддержки финско-русских классов школы Пуолала. "Министр не была знаком с ситуацией в Турку, но пообещала разобраться в вопросе", - приводит ее слова Yle. Вопрос о возможном закрытии класса рассматривается с осени 2023 года. Родители учеников финско-русских классов в школе Турку 13 февраля планируют организовать акцию протеста из-за закрытия, приурочив ее к заседанию комитета по образованию.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
Правительству Финляндии вручили петицию за сохранение преподавания русского

Министру образования Финляндии вручили петицию за сохранение русского в школе

© Фото : предоставлено пресс-службой RD GroupФинская школа
Финская школа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой RD Group
Финская школа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министру образования Финляндии Анне-Майе Хенрикссон была передана петиция в защиту преподавания русского языка в школах, сообщает в субботу общественный вещатель Yle.
"В субботу министру образования Анне-Майе Хенрикссон была передана петиция в пользу сохранения финско-русских классов в школе Пуолала в Турку и в школе Восточной Финляндии", - сказано в материале.
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Под угрозой закрытия сейчас находятся три школы в Йоэнсуу, Иматре и Лаппеенранте, а также финско-русский класс в Турку.
Петицию министру образования Хенрикссону передала Екатерина Тяхкяпяя, председатель ассоциации поддержки финско-русских классов школы Пуолала.
"Министр не была знаком с ситуацией в Турку, но пообещала разобраться в вопросе", - приводит ее слова Yle.
Вопрос о возможном закрытии класса рассматривается с осени 2023 года. Родители учеников финско-русских классов в школе Турку 13 февраля планируют организовать акцию протеста из-за закрытия, приурочив ее к заседанию комитета по образованию.
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