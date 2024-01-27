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Путин назвал блокаду Ленинграда страшным примером убийства советских людей

Путин назвал блокаду Ленинграда страшным примером убийства советских людей - РИА Новости, 27.01.2024

Путин назвал блокаду Ленинграда страшным примером убийства советских людей

Блокада Ленинграда- самый страшный пример массового убийства советских граждан, действия нацистов против населения СССР попадают под определение геноцида, и... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T18:47

2024-01-27T18:47

2024-01-27T19:29

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

общество

россия

ссср

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Блокада Ленинграда- самый страшный пример массового убийства советских граждан, действия нацистов против населения СССР попадают под определение геноцида, и Россия добьётся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема."Блокада Ленинграда навсегда останется в истории как самый страшный пример массового убийства советских граждан. От голода и болезней в городе погибло свыше одного миллиона человек, в основном это пожилые люди, женщины, дети. Это число сложно осмыслить и представить", - сказал Путин перед показом спектакля-концерта, посвящённого 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который проходит на стадионе "Газпром Арена".Он отметил, что это лишь часть тех бесчинств, что обрушили на Россию и ее народ нацисты и те, кто им прислуживал," стал соучастником зачистки так называемого жизненного пространства для так называемой высшей расы, исполнителем зверских карательных операций, казней мирного населения на оккупированных территориях" ."Их действия в отношении многонационального советского народа полностью соответствуют признанному во всём мире определению геноцида. И мы добьёмся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права", - подчеркнул Путин.

ленинград

россия

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Заявления Путина на открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. 2024-01-27T18:47 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), общество, россия, ссср