https://ria.ru/20240127/putin-1923886613.html

Трагедия Ленинграда навсегда останется в российской истории, заявил Путин

Трагедия Ленинграда навсегда останется в российской истории, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2024

Трагедия Ленинграда навсегда останется в российской истории, заявил Путин

Судьба блокадного Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории страны, заявил... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T18:39

2024-01-27T18:39

2024-01-27T20:02

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

общество

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Судьба блокадного Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории страны, заявил президент России Владимир Путин."Ровно 80 лет назад Ленинград был полностью и бесповоротно освобожден от вражеской, нацистской осады. Его великая судьба, борьба и мужество, его победа навсегда останутся одной из самых трагических, но и самых триумфальных страниц в истории нашей страны, да и всего мира", - заявил Путин на концерте, посвященном 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Он отметил, что значение дня освобождения Ленинграда от блокады "ничем невозможно измерить, кроме тех чувств, которые испытал тогда, в январе 44-го, каждый житель измученного и героического блокадного города"."В нацистской директиве "О будущем города Петербурга" было прямо указано, что его надлежало блокировать и – дальше цитата – "стереть с лица земли", а возможные предложения о сдаче, как было написано в этой директиве, "должны быть отклонены". Но самодовольный враг зря ждал капитуляции: город сражался. Ленинградцы, бойцы Красной Армии встали стеной на пути у захватчиков", - подчеркнул Путин.

ленинград

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Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе. 2024-01-27T18:39 true PT4M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), общество, владимир путин, россия