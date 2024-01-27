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Путин заявил, что преступления гитлеровцев не имеют срока давности

Путин заявил, что преступления гитлеровцев не имеют срока давности - РИА Новости, 27.01.2024

Путин заявил, что преступления гитлеровцев не имеют срока давности

Преступления гитлеровцев не имеют срока давности, они были совершены не на полях сражений, а были карательными акциями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T18:32

2024-01-27T18:32

2024-01-27T18:32

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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская область), 27 янв - РИА Новости. Преступления гитлеровцев не имеют срока давности, они были совершены не на полях сражений, а были карательными акциями, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наше сострадание передаётся из поколения в поколение и не имеет срока давности - как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников. Тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа. Эти преступления были совершены не на полях сражений. Массовые убийства безоружных, беззащитных стариков, женщин, детей, инвалидов были продуманными, системными, карательными акциями", - заявил Путин в субботу на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР.

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Заявления Путина на открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. 2024-01-27T18:32 true PT2M44S

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общество, ленинградская область, россия, ссср, владимир путин