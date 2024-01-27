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В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли двое детей - РИА Новости, 27.01.2024
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07:46 27.01.2024 (обновлено: 10:47 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/pozhar-1923804369.html
В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли двое детей
В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли двое детей - РИА Новости, 27.01.2024
В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли двое детей
Двое несовершеннолетних погибли в результате пожара в частном доме в красноярском Канске, бабушка детей госпитализирована, сообщает ГСУСК региона. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T07:46
2024-01-27T10:47
происшествия
красноярский край
канск
россия
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КРАСНОЯРСК, 27 янв - РИА Новости. Двое несовершеннолетних погибли в результате пожара в частном доме в красноярском Канске, бабушка детей госпитализирована, сообщает ГСУСК региона. По его данным, пожар произошел в субботу утром. "Предварительно, в результате пожара погибли 10-летняя девочка и 17-летний мальчик. Бабушка детей госпитализирована в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, причина и обстоятельства пожара выясняются.
https://ria.ru/20240126/mchs-1923730626.html
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происшествия, красноярский край, канск, россия
Происшествия, Красноярский край, Канск, Россия
В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли двое детей

СК: в Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли двое детей

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюНа месте пожара в городе Канске Красноярского края
На месте пожара в городе Канске Красноярского края - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 27 янв - РИА Новости. Двое несовершеннолетних погибли в результате пожара в частном доме в красноярском Канске, бабушка детей госпитализирована, сообщает ГСУСК региона.
По его данным, пожар произошел в субботу утром.
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"Предварительно, в результате пожара погибли 10-летняя девочка и 17-летний мальчик. Бабушка детей госпитализирована в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, причина и обстоятельства пожара выясняются.
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