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Петербург поможет университету Бонч-Бруевича со строительством стадиона - РИА Новости, 27.01.2024
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00:27 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/peterburg-1923787891.html
Петербург поможет университету Бонч-Бруевича со строительством стадиона
Петербург поможет университету Бонч-Бруевича со строительством стадиона - РИА Новости, 27.01.2024
Петербург поможет университету Бонч-Бруевича со строительством стадиона
Власти Санкт-Петербурга помогут со строительством стадиона для Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, сообщила РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T00:27
2024-01-27T00:27
общество
санкт-петербург
россия
александр беглов
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга помогут со строительством стадиона для Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. На встрече президента России Владимира Путина со студентами-участниками специальной военной операции один из участников попросил главу государства посодействовать со строительством стадиона для Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Президент пообещал, что у университета обязательно появится свой стадион, деньги на постройку можно собрать "с миру по нитке", с участием института, города и федерального бюджета. "Город получил от президента поручение помочь университету со строительством стадиона. Сегодня наши вузы становятся двигателями экономических процессов, развития промышленности. Зачастую это уже не только учебные заведения, а научно-исследовательские центры, которые решают поставленную главой государства задачу по достижению технологического превосходства. Поэтому обеспечение студентов и молодых ученых возможностью заниматься физической культурой и спортом, укреплять здоровье считаю одной из наших важнейших задач", - сказал губернатор города Александр Беглов. Он напомнил, что в Петербурге не допускается строительство новых школ и детских садов без бассейнов, спортивных залов и площадок. "Не удивительно, что студенты тоже хотят иметь соответствующую инфраструктуру", - отметил губернатор. В Петербурге 69 вузов, из них 43 государственных и 26 негосударственных. Из государственных 42 - федерального подчинения и только один - городской. Санкт‑Петербургский государственный институт психологии и социальной работы - единственное высшее учебное заведение, подведомственное правительству Петербурга. "Тем не менее, мы не делим студентов на своих и чужих, они все - наши, раз учатся в Петербурге. По возможности стараемся помогать", - сказал Беглов. По данным городских властей, в 2023 году на развитие студенческого спорта в Петербурге было выделено более 90 миллионов рублей. В городе действуют 125 студенческих спортивных клубов и 28 студенческих лиг. За минувший год в городе прошло более 17 физкультурных мероприятий более чем по 60 видам спорта. В них приняли участие более 40 тысяч студентов 63 вузов. "Санкт‑Петербург – крупнейший научно-образовательный центр, в котором живут и учатся более 330 тысяч студентов вузов и более 110 тысяч студентов колледжей. Город гордится их успехами и создает условия для занятий фундаментальными и прикладными исследованиями, творчеством, волонтерством и, конечно, физкультурой и спортом", - отметил Беглов.
https://ria.ru/20240126/peterburg-1923784636.html
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общество, санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Владимир Путин
Петербург поможет университету Бонч-Бруевича со строительством стадиона

Власти Петербурга помогут университету Бонч-Бруевича со строительством стадиона

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга помогут со строительством стадиона для Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
На встрече президента России Владимира Путина со студентами-участниками специальной военной операции один из участников попросил главу государства посодействовать со строительством стадиона для Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Президент пообещал, что у университета обязательно появится свой стадион, деньги на постройку можно собрать "с миру по нитке", с участием института, города и федерального бюджета.
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"Город получил от президента поручение помочь университету со строительством стадиона. Сегодня наши вузы становятся двигателями экономических процессов, развития промышленности. Зачастую это уже не только учебные заведения, а научно-исследовательские центры, которые решают поставленную главой государства задачу по достижению технологического превосходства. Поэтому обеспечение студентов и молодых ученых возможностью заниматься физической культурой и спортом, укреплять здоровье считаю одной из наших важнейших задач", - сказал губернатор города Александр Беглов.
Он напомнил, что в Петербурге не допускается строительство новых школ и детских садов без бассейнов, спортивных залов и площадок. "Не удивительно, что студенты тоже хотят иметь соответствующую инфраструктуру", - отметил губернатор.
В Петербурге 69 вузов, из них 43 государственных и 26 негосударственных. Из государственных 42 - федерального подчинения и только один - городской. Санкт‑Петербургский государственный институт психологии и социальной работы - единственное высшее учебное заведение, подведомственное правительству Петербурга.
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"Тем не менее, мы не делим студентов на своих и чужих, они все - наши, раз учатся в Петербурге. По возможности стараемся помогать", - сказал Беглов.
По данным городских властей, в 2023 году на развитие студенческого спорта в Петербурге было выделено более 90 миллионов рублей. В городе действуют 125 студенческих спортивных клубов и 28 студенческих лиг. За минувший год в городе прошло более 17 физкультурных мероприятий более чем по 60 видам спорта. В них приняли участие более 40 тысяч студентов 63 вузов.
"Санкт‑Петербург – крупнейший научно-образовательный центр, в котором живут и учатся более 330 тысяч студентов вузов и более 110 тысяч студентов колледжей. Город гордится их успехами и создает условия для занятий фундаментальными и прикладными исследованиями, творчеством, волонтерством и, конечно, физкультурой и спортом", - отметил Беглов.
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