https://ria.ru/20240127/peterburg-1923787891.html

Петербург поможет университету Бонч-Бруевича со строительством стадиона

Петербург поможет университету Бонч-Бруевича со строительством стадиона - РИА Новости, 27.01.2024

Петербург поможет университету Бонч-Бруевича со строительством стадиона

Власти Санкт-Петербурга помогут со строительством стадиона для Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, сообщила РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T00:27

2024-01-27T00:27

2024-01-27T00:27

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга помогут со строительством стадиона для Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. На встрече президента России Владимира Путина со студентами-участниками специальной военной операции один из участников попросил главу государства посодействовать со строительством стадиона для Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Президент пообещал, что у университета обязательно появится свой стадион, деньги на постройку можно собрать "с миру по нитке", с участием института, города и федерального бюджета. "Город получил от президента поручение помочь университету со строительством стадиона. Сегодня наши вузы становятся двигателями экономических процессов, развития промышленности. Зачастую это уже не только учебные заведения, а научно-исследовательские центры, которые решают поставленную главой государства задачу по достижению технологического превосходства. Поэтому обеспечение студентов и молодых ученых возможностью заниматься физической культурой и спортом, укреплять здоровье считаю одной из наших важнейших задач", - сказал губернатор города Александр Беглов. Он напомнил, что в Петербурге не допускается строительство новых школ и детских садов без бассейнов, спортивных залов и площадок. "Не удивительно, что студенты тоже хотят иметь соответствующую инфраструктуру", - отметил губернатор. В Петербурге 69 вузов, из них 43 государственных и 26 негосударственных. Из государственных 42 - федерального подчинения и только один - городской. Санкт‑Петербургский государственный институт психологии и социальной работы - единственное высшее учебное заведение, подведомственное правительству Петербурга. "Тем не менее, мы не делим студентов на своих и чужих, они все - наши, раз учатся в Петербурге. По возможности стараемся помогать", - сказал Беглов. По данным городских властей, в 2023 году на развитие студенческого спорта в Петербурге было выделено более 90 миллионов рублей. В городе действуют 125 студенческих спортивных клубов и 28 студенческих лиг. За минувший год в городе прошло более 17 физкультурных мероприятий более чем по 60 видам спорта. В них приняли участие более 40 тысяч студентов 63 вузов. "Санкт‑Петербург – крупнейший научно-образовательный центр, в котором живут и учатся более 330 тысяч студентов вузов и более 110 тысяч студентов колледжей. Город гордится их успехами и создает условия для занятий фундаментальными и прикладными исследованиями, творчеством, волонтерством и, конечно, физкультурой и спортом", - отметил Беглов.

https://ria.ru/20240126/peterburg-1923784636.html

https://realty.ria.ru/20240124/most-1923178341.html

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общество, санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин