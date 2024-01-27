https://ria.ru/20240127/pamyatniki-1923887460.html

Путин осудил снос памятников советским воинам в Европе

Путин осудил снос памятников советским воинам в Европе - РИА Новости, 27.01.2024

Путин осудил снос памятников советским воинам в Европе

Реваншистам на Украине, в Прибалтике и европейских странах мешает настоящая история, они пытаются пересмотреть ее, сносят памятники советским воинам и... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T18:47

2024-01-27T18:47

2024-01-27T19:25

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владимир путин

ленинград

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Реваншистам на Украине, в Прибалтике и европейских странах мешает настоящая история, они пытаются пересмотреть ее, сносят памятники советским воинам и отрекаются от своих предков, Россия же никогда не предаст память и подвиг отцов, дедов и прадедов, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в субботу приехал на концерт, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он отметил, что сейчас русофобия, ксенофобия и национализм "стали орудием реваншистов" во многих странах Европы, в Прибалтике и на Украине."Им мешает, не выгодна настоящая, подлинная история. Отсюда постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и сами итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев. Они нагло врут, в бессильной злобе сносят памятники тем, кто освободил планету от нацизма, и тем самым отказываются, отрекаются от своих же предков. И это - тоже преступление", - заявил Путин."Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов, прадедов. Никогда не забудем их жертвенный путь к Великой Победе", - подчеркнул он.Президент отметил, что у каждого есть родные, которые сражались на фронте или трудились в тылу. По его словам, их самоотверженность и сплоченность, любовь к Родине "дали запас духовной, нравственной прочности на многие поколения вперед".Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

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Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе. 2024-01-27T18:47 true PT4M02S

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в мире, владимир путин, ленинград, украина, прибалтика, санкт-петербургский городской суд