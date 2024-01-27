https://ria.ru/20240127/pamyatniki-1923881228.html
Лукашенко раскритиковал борьбу с памятниками советским солдатам в ЕС
Лукашенко раскритиковал борьбу с памятниками советским солдатам в ЕС - РИА Новости, 27.01.2024
Лукашенко раскритиковал борьбу с памятниками советским солдатам в ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал разрушение памятников советским солдатам в Польше, странах Балтии и на Украине, заявив, что память о... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:58
2024-01-27T17:58
2024-01-27T19:38
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польша
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александр лукашенко
евросоюз
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская область), 27 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал разрушение памятников советским солдатам в Польше, странах Балтии и на Украине, заявив, что память о событиях Второй мировой войны живет не в монументах, а в сердцах людей."Память о жертвах той войны, о героизме наших отцов и дедов сегодня многим мешает жить, прежде всего идейным приспешникам убийц и предателей. Это они приветствуют палачей в своих парламентах, это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике, Украине. Полные безумцы. Как можно думать, что, разрушив монумент, вы уничтожите память, которая живет в сердце народа? Народа, нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые еще вчера несли страдания и смерть на наши земли", - сказал Лукашенко во время церемонии открытия Мемориального комплекса в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Лукашенко отметил, что каждый памятник, посвященный событиям Великой Отечественной войны, - это "свидетель, обвинитель и судья, неопровержимое доказательство геноцида советского народа, приговор на века, как бы кому-то не хотелось (другого - ред.) сегодня ". Президент Белоруссии отметил, что память о героизме победителей, духовном подвиге советского народа будет храниться вечно. "Цена Великой Победы - наша общая боль. Общая для всех народов, приговоренных гитлеровской Германией к смерти. Белорусы чувствуют ее, как никто другой", - сказал Лукашенко.Он обратил внимание, что в советские годы первостепенное внимание уделялось увековечиванию памяти о красноармейцах, партизанах, о тех, кто непосредственно воевал и с оружием защищал свою землю, таких памятников в России и Белоруссии тысячи. При этом, продолжил президент, не отдавалась в полной мере дань уважения тем, кто совершал подвиг в тылу. Лукашенко отметил правильность того, что открываемый памятник устраняет это упущение, отдает дань памяти мирным жителям и детям, которые не могли себя сами защитить. "Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее. Пусть этот мемориал бережет нашу общую историческую память, братство народов силу нерушимого единства наций, сплотившихся в борьбе с мировым злом и победивших его", - сказал он.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
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Путин и Лукашенко на открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида
Путин и Лукашенко на открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида
2024-01-27T17:58
true
PT30M42S
РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, белоруссия, польша, украина, александр лукашенко, евросоюз, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Белоруссия, Польша, Украина, Александр Лукашенко, Евросоюз, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
Лукашенко раскритиковал борьбу с памятниками советским солдатам в ЕС
Лукашенко раскритиковал борьбу с памятниками советским солдатам в ЕС и Украине
ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская область), 27 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал разрушение памятников советским солдатам в Польше, странах Балтии и на Украине, заявив, что память о событиях Второй мировой войны живет не в монументах, а в сердцах людей.
"Память о жертвах той войны, о героизме наших отцов и дедов сегодня многим мешает жить, прежде всего идейным приспешникам убийц и предателей. Это они приветствуют палачей в своих парламентах, это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике
, Украине. Полные безумцы. Как можно думать, что, разрушив монумент, вы уничтожите память, которая живет в сердце народа? Народа, нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые еще вчера несли страдания и смерть на наши земли", - сказал Лукашенко во время церемонии открытия Мемориального комплекса в память о мирных жителях СССР
- жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
Россия помнит то, что Запад предпочел забыть
Лукашенко отметил, что каждый памятник, посвященный событиям Великой Отечественной войны, - это "свидетель, обвинитель и судья, неопровержимое доказательство геноцида советского народа, приговор на века, как бы кому-то не хотелось (другого - ред.) сегодня ".
Президент Белоруссии отметил, что память о героизме победителей, духовном подвиге советского народа будет храниться вечно.
"Цена Великой Победы - наша общая боль. Общая для всех народов, приговоренных гитлеровской Германией к смерти. Белорусы чувствуют ее, как никто другой", - сказал Лукашенко.
Он обратил внимание, что в советские годы первостепенное внимание уделялось увековечиванию памяти о красноармейцах, партизанах, о тех, кто непосредственно воевал и с оружием защищал свою землю, таких памятников в России
и Белоруссии тысячи. При этом, продолжил президент, не отдавалась в полной мере дань уважения тем, кто совершал подвиг в тылу. Лукашенко отметил правильность того, что открываемый памятник устраняет это упущение, отдает дань памяти мирным жителям и детям, которые не могли себя сами защитить.
"Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее. Пусть этот мемориал бережет нашу общую историческую память, братство народов силу нерушимого единства наций, сплотившихся в борьбе с мировым злом и победивших его", - сказал он.
На уничтожении наших памятников Запад не остановится