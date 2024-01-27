https://ria.ru/20240127/pamyatniki-1923881228.html

Лукашенко раскритиковал борьбу с памятниками советским солдатам в ЕС

Лукашенко раскритиковал борьбу с памятниками советским солдатам в ЕС - РИА Новости, 27.01.2024

Лукашенко раскритиковал борьбу с памятниками советским солдатам в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал разрушение памятников советским солдатам в Польше, странах Балтии и на Украине, заявив, что память о... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:58

2024-01-27T17:58

2024-01-27T19:38

в мире

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польша

украина

александр лукашенко

евросоюз

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская область), 27 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал разрушение памятников советским солдатам в Польше, странах Балтии и на Украине, заявив, что память о событиях Второй мировой войны живет не в монументах, а в сердцах людей."Память о жертвах той войны, о героизме наших отцов и дедов сегодня многим мешает жить, прежде всего идейным приспешникам убийц и предателей. Это они приветствуют палачей в своих парламентах, это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике, Украине. Полные безумцы. Как можно думать, что, разрушив монумент, вы уничтожите память, которая живет в сердце народа? Народа, нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые еще вчера несли страдания и смерть на наши земли", - сказал Лукашенко во время церемонии открытия Мемориального комплекса в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Лукашенко отметил, что каждый памятник, посвященный событиям Великой Отечественной войны, - это "свидетель, обвинитель и судья, неопровержимое доказательство геноцида советского народа, приговор на века, как бы кому-то не хотелось (другого - ред.) сегодня ". Президент Белоруссии отметил, что память о героизме победителей, духовном подвиге советского народа будет храниться вечно. "Цена Великой Победы - наша общая боль. Общая для всех народов, приговоренных гитлеровской Германией к смерти. Белорусы чувствуют ее, как никто другой", - сказал Лукашенко.Он обратил внимание, что в советские годы первостепенное внимание уделялось увековечиванию памяти о красноармейцах, партизанах, о тех, кто непосредственно воевал и с оружием защищал свою землю, таких памятников в России и Белоруссии тысячи. При этом, продолжил президент, не отдавалась в полной мере дань уважения тем, кто совершал подвиг в тылу. Лукашенко отметил правильность того, что открываемый памятник устраняет это упущение, отдает дань памяти мирным жителям и детям, которые не могли себя сами защитить. "Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее. Пусть этот мемориал бережет нашу общую историческую память, братство народов силу нерушимого единства наций, сплотившихся в борьбе с мировым злом и победивших его", - сказал он.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

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Путин и Лукашенко на открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида Путин и Лукашенко на открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида 2024-01-27T17:58 true PT30M42S

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, польша, украина, александр лукашенко, евросоюз, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)