https://ria.ru/20240127/pamyat-1923895636.html

Беглов принял гостей из 50 регионов и 40 стран в день Ленинградской Победы

Беглов принял гостей из 50 регионов и 40 стран в день Ленинградской Победы - РИА Новости, 27.01.2024

Беглов принял гостей из 50 регионов и 40 стран в день Ленинградской Победы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с представителями 50 регионов России и более 40 государств, которые принимают участие в памятных... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T19:58

2024-01-27T19:58

2024-01-27T19:58

александр беглов

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с представителями 50 регионов России и более 40 государств, которые принимают участие в памятных мероприятиях в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Встреча прошла в патриотическом объединении "Ленрезерв". В ней также принял участие председатель Законодательного собрания города Александр Бельский. "Сегодня 27 января - день нашей Ленинградской Победы. Наш город от фашистов защищали воины из всех регионов нашей огромной страны. Мы помним, что жители областей и республик Советского Союза приняли как родных эвакуированных ленинградцев. Всех, кто защищал наш город, отдал свою жизнь, всех блокадников, которые сейчас живут в других регионах и странах, мы считаем ленинградцами", - сказал Беглов. Отмечается, что посол Казахстана в РФ Даурен Абаев поблагодарил всех за сохранение исторической памяти. "В страшные дни блокады жители города продемонстрировали невероятную стойкость и железную волю. Услышав по радио легендарную Седьмую симфонию Шостаковича, враг понял, что дух ленинградцев не сломить. Около миллиона человек были вывезены в эвакуацию из осажденного Ленинграда в Казахстан, Узбекистан, в республики Центральной Азии. Для многих из них они стали новым домом. Каждый пятый житель Казахстана ушел на фронт. Половина из них - 600 тысяч - погибли", - сказал Абаев. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил Беглова за внимание к блокадникам, проживающим в других регионах. "Память о войне и блокаде передается из поколения в поколение. Ленинград стал настоящей твердыней, символом для всей нашей страны, нашей Победы. Наши города связаны именем великого композитора Дмитрия Шостаковича. В Куйбышеве 5 марта 1942 впервые была исполнена Седьмая симфония. И каждый год в этот день она звучит в том же зале, где была исполнена впервые", - отметил он. Сообщается, что посол Республики Колумбия в РФ Эктор Исидро Аренас Нейра выступил от имени послов стран Латинской Америки. "Трудно представить и передать словами то, что пережили ленинградцы. Мы не перестаем восхищаться и благодарить их за их стойкость, героизм, за то, что отстояли и сохранили сокровищницу мировой культуры - город Санкт-Петербург. Благодаря их подвигу мы сегодня любуемся неповторимой красотой этого города с сильным духом", - сказал он. Участники встречи ознакомились с экспозицией "Ленрезерва". В ней представлено 150 образцов раритетной техники военных времен, сотни единиц оружия, боевые знамена, подлинные документы и дневники военных лет, найденные на местах боев смертные медальоны, пробитые осколками котелки и кружки и другие исторические свидетельства времен Великой Отечественной войны. Санкт-Петербург 27 января отмечает 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20240127/arkhiv-1923855299.html

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Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе. 2024-01-27T19:58 true PT4M02S

Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда 2024-01-27T19:58 true PT100M16S

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александр беглов, санкт-петербург, россия