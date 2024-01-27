Рейтинг@Mail.ru
"Глупость". Катастрофическая операция ВСУ возмутила американского морпеха - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:53 27.01.2024 (обновлено: 03:54 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/operatsiya-1923796267.html
"Глупость". Катастрофическая операция ВСУ возмутила американского морпеха
"Глупость". Катастрофическая операция ВСУ возмутила американского морпеха - РИА Новости, 27.01.2024
"Глупость". Катастрофическая операция ВСУ возмутила американского морпеха
Запад протолкнул катастрофические операции ВСУ, которые лишь ослабили украинскую армию, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T03:53
2024-01-27T03:54
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вооруженные силы украины
нато
великобритания
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102955_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fdcab8c6f09f31bf0aeced740d681cac.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Запад протолкнул катастрофические операции ВСУ, которые лишь ослабили украинскую армию, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью Dialogue works.&quot;Украина столкнулась с дефицитом снарядов, а также нехваткой рабочей силы. Это очень реалистичные факторы, усугубляющиеся глупостью украинского генштаба и властей, а также руководства США, Британии и НАТО, проталкивающих операции в 2023 году, которые стали абсолютно катастрофическими для ВСУ, будь то оборона Бахмута или наступление летом 2023 года&quot;, — сказал эксперт.По его мнению, решения киевских властей и Запада привели к "деградации" украинской армии, потерям людей, техники и боеприпасов.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный отметил в статье для журнала Economist, что украинская армия зашла в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20240127/ukraina-1923794358.html
сша
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102955_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_248c161060a8249450a91a8e909b4180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вооруженные силы украины, нато, великобритания, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Великобритания, Украина
"Глупость". Катастрофическая операция ВСУ возмутила американского морпеха

Экс-морпех США Хо назвал глупыми операции ВСУ, проталкиваемые Западом

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Запад протолкнул катастрофические операции ВСУ, которые лишь ослабили украинскую армию, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью Dialogue works.
«

"Украина столкнулась с дефицитом снарядов, а также нехваткой рабочей силы. Это очень реалистичные факторы, усугубляющиеся глупостью украинского генштаба и властей, а также руководства США, Британии и НАТО, проталкивающих операции в 2023 году, которые стали абсолютно катастрофическими для ВСУ, будь то оборона Бахмута или наступление летом 2023 года", — сказал эксперт.

По его мнению, решения киевских властей и Запада привели к "деградации" украинской армии, потерям людей, техники и боеприпасов.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный отметил в статье для журнала Economist, что украинская армия зашла в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
В США заявили о "переломном моменте" на Украине
02:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВооруженные силы УкраиныНАТОВеликобританияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала