https://ria.ru/20240127/operatsiya-1923796267.html

"Глупость". Катастрофическая операция ВСУ возмутила американского морпеха

"Глупость". Катастрофическая операция ВСУ возмутила американского морпеха - РИА Новости, 27.01.2024

"Глупость". Катастрофическая операция ВСУ возмутила американского морпеха

Запад протолкнул катастрофические операции ВСУ, которые лишь ослабили украинскую армию, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T03:53

2024-01-27T03:53

2024-01-27T03:54

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Запад протолкнул катастрофические операции ВСУ, которые лишь ослабили украинскую армию, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью Dialogue works."Украина столкнулась с дефицитом снарядов, а также нехваткой рабочей силы. Это очень реалистичные факторы, усугубляющиеся глупостью украинского генштаба и властей, а также руководства США, Британии и НАТО, проталкивающих операции в 2023 году, которые стали абсолютно катастрофическими для ВСУ, будь то оборона Бахмута или наступление летом 2023 года", — сказал эксперт.По его мнению, решения киевских властей и Запада привели к "деградации" украинской армии, потерям людей, техники и боеприпасов.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный отметил в статье для журнала Economist, что украинская армия зашла в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20240127/ukraina-1923794358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, вооруженные силы украины, нато, великобритания, украина