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"Глупость". Катастрофическая операция ВСУ возмутила американского морпеха
"Глупость". Катастрофическая операция ВСУ возмутила американского морпеха - РИА Новости, 27.01.2024
"Глупость". Катастрофическая операция ВСУ возмутила американского морпеха
Запад протолкнул катастрофические операции ВСУ, которые лишь ослабили украинскую армию, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T03:53
2024-01-27T03:53
2024-01-27T03:54
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Запад протолкнул катастрофические операции ВСУ, которые лишь ослабили украинскую армию, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью Dialogue works."Украина столкнулась с дефицитом снарядов, а также нехваткой рабочей силы. Это очень реалистичные факторы, усугубляющиеся глупостью украинского генштаба и властей, а также руководства США, Британии и НАТО, проталкивающих операции в 2023 году, которые стали абсолютно катастрофическими для ВСУ, будь то оборона Бахмута или наступление летом 2023 года", — сказал эксперт.По его мнению, решения киевских властей и Запада привели к "деградации" украинской армии, потерям людей, техники и боеприпасов.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный отметил в статье для журнала Economist, что украинская армия зашла в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20240127/ukraina-1923794358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вооруженные силы украины, нато, великобритания, украина
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"Глупость". Катастрофическая операция ВСУ возмутила американского морпеха
Экс-морпех США Хо назвал глупыми операции ВСУ, проталкиваемые Западом