https://ria.ru/20240127/obstrel-1923886349.html

Сальдо рассказал о состоянии женщины, раненой при обстреле Новой Каховки

Сальдо рассказал о состоянии женщины, раненой при обстреле Новой Каховки - РИА Новости, 27.01.2024

Сальдо рассказал о состоянии женщины, раненой при обстреле Новой Каховки

Жизнь женщины, раненной в результате массированной атаки украинских дронов на Новую Каховку в Херсонской области, вне опасности, сообщил глава региона Владимир... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T18:38

2024-01-27T18:38

2024-01-27T18:38

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

андрей алексеенко

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Жизнь женщины, раненной в результате массированной атаки украинских дронов на Новую Каховку в Херсонской области, вне опасности, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Ранее в субботу глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что украинские дроны нанесли удар по автомобилям волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в центре Новой Каховки. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина. "Женщина получила ранение в ногу. Оказана вся необходимая медицинская помощь. Жизнь вне опасности", — написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, под удар украинских войск попали магазины, жилые дома, объекты инфраструктуры.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, андрей алексеенко, происшествия