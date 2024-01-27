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Сальдо рассказал о состоянии женщины, раненой при обстреле Новой Каховки - РИА Новости, 27.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/obstrel-1923886349.html
Сальдо рассказал о состоянии женщины, раненой при обстреле Новой Каховки
Сальдо рассказал о состоянии женщины, раненой при обстреле Новой Каховки - РИА Новости, 27.01.2024
Сальдо рассказал о состоянии женщины, раненой при обстреле Новой Каховки
Жизнь женщины, раненной в результате массированной атаки украинских дронов на Новую Каховку в Херсонской области, вне опасности, сообщил глава региона Владимир... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T18:38
2024-01-27T18:38
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
андрей алексеенко
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Жизнь женщины, раненной в результате массированной атаки украинских дронов на Новую Каховку в Херсонской области, вне опасности, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Ранее в субботу глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что украинские дроны нанесли удар по автомобилям волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в центре Новой Каховки. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина. "Женщина получила ранение в ногу. Оказана вся необходимая медицинская помощь. Жизнь вне опасности", — написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, под удар украинских войск попали магазины, жилые дома, объекты инфраструктуры.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, андрей алексеенко, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Андрей Алексеенко, Происшествия
Сальдо рассказал о состоянии женщины, раненой при обстреле Новой Каховки

Сальдо: жизнь женщины, пострадавшей при обстреле Новой Каховкой, вне угрозы

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки со строны ВСУ в Новой Каховке
Последствия атаки со строны ВСУ в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки со строны ВСУ в Новой Каховке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Жизнь женщины, раненной в результате массированной атаки украинских дронов на Новую Каховку в Херсонской области, вне опасности, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Ранее в субботу глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что украинские дроны нанесли удар по автомобилям волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в центре Новой Каховки. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина.
"Женщина получила ранение в ногу. Оказана вся необходимая медицинская помощь. Жизнь вне опасности", — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, под удар украинских войск попали магазины, жилые дома, объекты инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВладимир СальдоАндрей АлексеенкоПроисшествия
 
 
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