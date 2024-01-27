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ВСУ выпустили 15 снарядов за сутки по Белгородской области - РИА Новости, 27.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/obstrel-1923826529.html
ВСУ выпустили 15 снарядов за сутки по Белгородской области
ВСУ выпустили 15 снарядов за сутки по Белгородской области - РИА Новости, 27.01.2024
ВСУ выпустили 15 снарядов за сутки по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по четырем районам Белгородской области 15 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T11:37
2024-01-27T11:37
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по четырем районам Белгородской области 15 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 26 января. За отчетный день украинскими военными были атакованы 4 населенных пункта в четырех приграничных районах. В двух были атаки беспилотниками, в двух - с помощью артиллерии. Больше всего обстрелу подверглось село Новая Таволжанка в Шебекинском округе (11 снарядов). "В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино – зафиксировано 4 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 3 минометных снаряда и 8 гранатометных выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Соловьёвка был сбит украинский беспилотник. В Борисовском районе окраину хутора Лозовая Рудка атаковал дрон-камикадзе. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240125/ataka-1923521280.html
https://ria.ru/20240125/ataka-1923519650.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили 15 снарядов за сутки по Белгородской области

Гладков: ВСУ выпустили 15 снарядов за сутки по территории Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по четырем районам Белгородской области 15 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В субботу губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 26 января. За отчетный день украинскими военными были атакованы 4 населенных пункта в четырех приграничных районах. В двух были атаки беспилотниками, в двух - с помощью артиллерии. Больше всего обстрелу подверглось село Новая Таволжанка в Шебекинском округе (11 снарядов).
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Он добавил, что в Белгородском районе в селе Соловьёвка был сбит украинский беспилотник. В Борисовском районе окраину хутора Лозовая Рудка атаковал дрон-камикадзе.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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