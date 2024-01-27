https://ria.ru/20240127/obrushenie-1923906730.html
При обрушении стены дома в Ростове-на-Дону никто не пострадал
При обрушении стены дома в Ростове-на-Дону никто не пострадал - РИА Новости, 27.01.2024
При обрушении стены дома в Ростове-на-Дону никто не пострадал
Пострадавших при частичном обрушении стены жилого многоквартирного дома в Ростове-на-Дону нет, все жильцы эвакуированы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T21:57
2024-01-27T21:57
2024-01-27T22:57
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919759541_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_79b0fe0ad83928f4ea0616a8ac624d61.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Пострадавших при частичном обрушении стены жилого многоквартирного дома в Ростове-на-Дону нет, все жильцы эвакуированы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 80 человек. "Нет, эвакуированы все жильцы", - ответил представитель ведомства на вопрос о том, есть ли пострадавшие при обрушении. Прокуратура и региональный следственный комитет организовали проверки.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919759541_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b1940922654234d2e97aff2d5faadc3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
При обрушении стены дома в Ростове-на-Дону никто не пострадал
Из пятиэтажки в Ростове-на-Дону эвакуировали 80 человек из-за обрушения стены
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Пострадавших при частичном обрушении стены жилого многоквартирного дома в Ростове-на-Дону нет, все жильцы эвакуированы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова
, 72/3. Спасатели эвакуировали 80 человек.
"Нет, эвакуированы все жильцы", - ответил представитель ведомства на вопрос о том, есть ли пострадавшие при обрушении.
Прокуратура и региональный следственный комитет организовали проверки.
Случаи обрушения жилых домов в России в 2021-2023 годах