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При обрушении стены дома в Ростове-на-Дону никто не пострадал - РИА Новости, 27.01.2024
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21:57 27.01.2024 (обновлено: 22:57 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/obrushenie-1923906730.html
При обрушении стены дома в Ростове-на-Дону никто не пострадал
При обрушении стены дома в Ростове-на-Дону никто не пострадал - РИА Новости, 27.01.2024
При обрушении стены дома в Ростове-на-Дону никто не пострадал
Пострадавших при частичном обрушении стены жилого многоквартирного дома в Ростове-на-Дону нет, все жильцы эвакуированы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T21:57
2024-01-27T22:57
происшествия
ростов-на-дону
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Пострадавших при частичном обрушении стены жилого многоквартирного дома в Ростове-на-Дону нет, все жильцы эвакуированы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 80 человек. "Нет, эвакуированы все жильцы", - ответил представитель ведомства на вопрос о том, есть ли пострадавшие при обрушении. Прокуратура и региональный следственный комитет организовали проверки.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
При обрушении стены дома в Ростове-на-Дону никто не пострадал

Из пятиэтажки в Ростове-на-Дону эвакуировали 80 человек из-за обрушения стены

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramАварийно-спасательный транспорт
Аварийно-спасательный транспорт - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Аварийно-спасательный транспорт. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Пострадавших при частичном обрушении стены жилого многоквартирного дома в Ростове-на-Дону нет, все жильцы эвакуированы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 80 человек.
"Нет, эвакуированы все жильцы", - ответил представитель ведомства на вопрос о том, есть ли пострадавшие при обрушении.
Прокуратура и региональный следственный комитет организовали проверки.
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