https://ria.ru/20240127/obrushenie-1923906730.html

При обрушении стены дома в Ростове-на-Дону никто не пострадал

При обрушении стены дома в Ростове-на-Дону никто не пострадал - РИА Новости, 27.01.2024

При обрушении стены дома в Ростове-на-Дону никто не пострадал

Пострадавших при частичном обрушении стены жилого многоквартирного дома в Ростове-на-Дону нет, все жильцы эвакуированы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T21:57

2024-01-27T21:57

2024-01-27T22:57

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Пострадавших при частичном обрушении стены жилого многоквартирного дома в Ростове-на-Дону нет, все жильцы эвакуированы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 80 человек. "Нет, эвакуированы все жильцы", - ответил представитель ведомства на вопрос о том, есть ли пострадавшие при обрушении. Прокуратура и региональный следственный комитет организовали проверки.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область