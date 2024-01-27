https://ria.ru/20240127/obrushenie-1923904196.html
Прокуратура начала проверку после обрушения стены дома в Ростове-на-Дону
Прокуратура начала проверку после обрушения стены дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 27.01.2024
Прокуратура начала проверку после обрушения стены дома в Ростове-на-Дону
Прокуратура организовала проверку после частичного обрушения стены жилого многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель прокуратуры РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T21:27
2024-01-27T21:27
2024-01-27T21:27
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после частичного обрушения стены жилого многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель прокуратуры Ростовской области. В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 80 человек. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказал представитель надзорного ведомства.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Прокуратура начала проверку после обрушения стены дома в Ростове-на-Дону
Прокуратура начала проверку после обрушения стены дома в Ростове-на-Дону